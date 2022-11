Polônia x Arábia Saudita: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste sábado (26). Abrindo o dia de partidas do grupo C, Polônia e Arábia Saudita se enfrentam, às 10h (pelo horário de Brasília) no Education City Stadium, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo do Catar coloca frente a frente polonese e sauditas. Depois de empatar com o México na estreia, a Polônia precisa melhorar seu nível de futebol para conseguir seguir com chances reais de classificação para as oitavas de final do mundial.

Para isso, o técnico Michniewicz apostará em um ataque formado por Lewandowski e Milik para o duelo deste sábado (25).

Já a Arábia Saudita foi responsável pela maior surpresa da primeira rodada, ao vencer a Argentina de virada. Com isso, uma vitória contra a seleção polonesa já classifica os sauditas para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Polônia e Arábia Saudita acontece nesta sexta-feira, às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

POLÔNIA X ARÁBIA SAUDITA

POLÔNIA - Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek e Cash; Szymanski, Krychowiak e Zielinski; Lewandowski e Milik. Técnico: Czesaw Michniewicz.

ARÁBIA SAUDITA - Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti e Abdulhamid; Al Malki, Kanno e Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri e Al Buraika. Técnico: Hervé Renard.

QUEM APITA?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Brasil)

Assistente 2: Bruno Pires (Brasil)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Polônia empatou com o México em 0 a 0.

Já a Arábia Saudita venceu de virada a Argentina, por 2 a 1.