Polônia x Argentina: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Apesar da Copa do Mundo ainda estar na fase de grupos, o jogo entre Argentina e Polônia já pode ser considerado uma decisão para as duas equipes que integram o Grupo C. Quem vencer a partida marcada para esta quarta-feira, 30, às 16h, no Estádio 974, estará classificada para as oitavas do Mundial. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e também no streaming, pelo canal do influenciador Casimiro. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

As duas equipes lideram a chave, que também conta com as seleções do México e Arábia Saudita, e vêm de vitória semelhante na última rodada. Além de aplicarem o mesmo placar por 2 a 0, o resultado foi construído com o protagonismo de seus principais jogadores e respectivos capitães: Lionel Messi, da Argentina, e Robert Lewandowski, da Polônia.

Os dois atacantes, eleitos melhores do mundo por mais de uma oportunidade, deram uma assistência e marcaram um gol no última partida que Argentina e Polônia fizeram. Nesta quarta-feira, a esperança de vitória das duas torcidas passa pelos pés dos dois jogadores que, apesar estarem em idade avançada e anunciarem que o Mundial do Catar é o último de suas carreiras, já demonstraram que ainda podem ser decisivos e fundamentais para suas equipes.

Polônia e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Polônia e Argentina será disputada nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e no canal do Casemiro (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

POLÔNIA: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior e Bereszynski; Frankowski, Bielik, Krychowiak e Zielinski; Milik e Lewandowski. Técnico: Czeslaw Michniewicz.

ARGENTINA: Martínez; Molina (Montiel ou Foyth), Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández (Guido Rodríguez) e Mac Allister; Di María, Lautaro Martínez e Messi. Técnico: Lionel Scaloni

QUEM APITA?

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Assistente 1: Hessel Steegstra (Holanda)

Assistente 2: Jan De Vries (Holanda)

Quarto árbitro: : Said Martinez (Honduras)

VAR: Pol Van Boekel (Holanda)

AVAR: Bastian Dankert (Alemanha)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Depois de perder para a Arábia Saudita na estreia, a Argentina voltou a campo no último sábado e derrotou o México, por 2 a 0, e somou os três primeiros pontos na Copa. No mesmo dia, a Polônia enfrentou a seleção saudita e, também por 2 a 0, conseguiu a sua primeira vitória no Mundial.