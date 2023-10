Ponte Preta faz seu primeiro jogo internacional em 113 anos de existência

SÃO PAULO - O Moisés Lucarelli terá recorde de público na temporada na noite desta quarta-feira. Todos os 17 mil ingressos colocados à venda para o jogo contra o Deportivo Pasto, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foram comercializados - outros três mil foram reservados para a torcida visitante. A mobilização se justifica: o jogo contra os colombianos será a primeira partida oficial da Ponte Preta contra um clube de fora do País em seus 113 anos de existência."É um momento histórico para a Ponte Preta. Nossa apaixonada torcida está super ansiosa", vibra o presidente do clube, Márcio Della Volpe". O clube fez promoção de ingressos, comercializando o mais barato a R$ 2 - no Brasileirão, a entrada mais em conta sai por dez vezes esse valor. "É um presente para a torcida, para nessa primeira partida internacional a gente trazer todas as classes de pontepretanos para o estádio."O jogo contra o Deportivo Pasto inicia às 19h30, e os portões do Moisés Lucarelli abrem às 17h. Nas redes sociais e no site do clube há uma "convocação" para que a torcida compareça ao estádio pelo menos uma hora antes do jogo, a fim de promover uma grande recepção ao time.Apesar da ansiedade e mobilização pela estreia em jogos internacionais, o objetivo do clube na temporada passa longe da conquista da Copa Sul-Americana. Penúltimo colocado no Brasileirão, a Ponte quer manter o foco na competição nacional. "Fico muito feliz por estarmos disputando este torneio, e eu tenho a expectativa muito grande de a gente conseguir ir o mais longe possível. Mas o nosso foco está voltado para o Campeonato Brasileiro, que, com o formato que tem hoje, cotas e tudo mais, nós não podemos pensar em cair", avalia Della Volpe.