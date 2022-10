Ponte Preta sofre empate do Vila Nova nos acréscimos e soma três jogos sem vitória na Série B

Continua após a publicidade

A marca de 100 jogos de Lucca com a camisa da Ponte Preta quase foi comemorada com vitória. Na noite deste sábado, o time paulista vencia o Vila Nova até os 47 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate, por 1 a 1, com gol de Neto Pessoa. Antes, Wallisson marcou um golaço para os mandantes, que saíram de campo com gosto amargo. A partida, válida pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou a 44 pontos, em 11º lugar, e soma três jogos sem vencer. O Vila Nova-GO aparece um pouco abaixo, em 13º, com 42. O time goiano, porém, está invicto há seis jogos. Lucca, o homenageado da noite e que atuou com a camisa número 100, não balançou as redes desta vez e segue com 14 gols, três atrás de Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, artilheiro isolado da Série B.

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa, mas por pouquíssimas oportunidades. E, quando surgiram, foi já nos minutos finais. A primeira foi da Ponte Preta, com Léo Naldi, que arriscou de fora da área, mas o goleiro Tony defendeu bem.

Ponte Preta e Vila Nova empataram em 1 a 1 na Série B. Foto: Twitter/Vila Nova

A chance do Vila Nova, logo depois, porém, foi muito mais perigosa. Após falha da defesa, chegou na área com três jogadores contra dois da Ponte Preta. Wagner recebeu na área, mas foi lento no domínio e, quando chutou, a bola passou rasteira, perto da trave, mas para fora. O time paulista ainda teve outro chute de fora da área, com Echaporã, que exigiu defesa do goleiro em dois tempos.

O time da casa demorou um pouco, mas quando abriu o placar no segundo tempo, fez em grande estilo. Logo aos oito minutos, Wallisson ficou com rebote na intermediária e chutou muito forte, acertando o ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Tony, que até saltou bem no lance. Um golaço.

Apesar do gol, o cenário da partida não mudou, com muita disputa pela bola no meio-campo, vários cartões amarelos e poucas oportunidades de gol. Ao todo, foram dez advertências, seis para a Ponte Preta e quatro para o Vila Nova. O time paulista perdeu o goleiro Caíque França, o lateral-direito Igor Formiga e o atacante Wallisson por suspensão para a próxima rodada.

E, quando tudo parecia definido, o Vila Nova conseguiu empatar, nos acréscimos. Aos 47 minutos, Railan fez bom cruzamento e Neto Pessoa usou a cabeça para marcar e decretar o resultado com gosto de vitória para os goianos e amargo para os paulistas.

Na sexta-feira, às 20h30, o Vila Nova volta a campo diante do Cruzeiro, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). No sábado, às 16h30, a Ponte Preta encara o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 VILA NOVA

PONTE PRETA - Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral (Wesley Fraga), Wallisson (Leandro Barcia) e Elvis (Moisés Ribeiro); Echaporã (Bruno Alves) e Lucca (Ribamar). Técnico: Hélio dos Anjos.

VILA NOVA - Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Railan); Sousa (Ralf), Arthur Rezende (Matheuzinho) e Wagner; Dentinho (Marlone), Neto Pessoa e Kaio Nunes (Hugo Cabral). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Wallisson, aos 8, e Neto Pessoa, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Caíque França, Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches, Felipe Amaral e Wallisson (Ponte Preta); Rafael Donato, Willian Formiga, Arthur Rezende e Kaio Nunes (Vila Nova).

RENDA - R$ 41.945,00.

PÚBLICO - 3.494 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).