Ponte Preta vence Novorizontino nos pênaltis e leva o título paulista da Série A2

A Ponte Preta é campeã paulista da Série A2. Um título tão esperado e que só foi confirmado após muito sofrimento de sua torcida. Após o empate sem gols no tempo normal, a equipe de Campinas levou a melhor na disputa de pênaltis, vencendo o Novorizontino por 3 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli. O jogo de ida tinha terminado empate por 1 a1, em Novo Horizonte, cidade do vice-campeão. O goleiro Caíque França defendeu três batidas e o experiente meia Elvis cobrou a quinta cobrança e decretou o título dos campineiros.

O Majestoso esteve lotado e registrou recorde de público na competição, com 17.094 torcedores. A inédita presença do trio de arbitragem formado somente por mulheres deu certo. A árbitra Edina Alves Batista teve condução segura, bem auxiliada por Neuza Inês Back e Amanda Pinto Matias, com Daiane Muniz dos Santos no VAR. A tendência de mulheres no apito já não precisa mais de aprovação.

Os dois finalistas já tinham garantido o acesso à elite estadual em 2024, ficando com as vagas deixadas pelos rebaixados São Bento e Ferroviária. Os rivais, rebaixados em 2022, realmente foram os donos das melhores campanhas na temporada, chegando à decisão com 46 (Ponte Preta) e 39 pontos (Novorizontino), respectivamente. Além dos troféus e medalhas, entregues após o jogo pelo presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, o campeão vai receber prêmio de R$ 280 mil, além de um carro da marca KIA avaliado em torno de R$ 150 mil. O vice fica com R$ 200 mil.

Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Cercado por um clima de tensão e expectativa, este jogo final foi de muitos estudos no primeiro tempo. Nenhum dos dois times se atirou ao ataque, embora a Ponte Preta tivesse maior posse de bola. Mesmo assim, pouco conseguiu fazer diante da forte marcação do Novorizontino. Foi um primeiro tempo de poucas emoções, que até amenizou a euforia da torcida local, que lotou as arquibancadas, mas segurou o grito de campeã.

Tudo mudou no segundo tempo. Logo no começo, Matheus Jesus teve duas chances para marcar para a Ponte. O Novorizontino teve sua melhor oportunidade de gol nos pés de Rômulo, que tabelou com Aylon e saiu na frente do goleiro Caíque França. O toque saiu fraco, a bola quicou duas vezes e tirou tinta da trave direita.

Mas a Ponte continuou melhor e quase abriu o placar aos 16, quando Felipe Amaral chutou da quina da área e Georgemy saltou alto para espalmar a escanteio. Aos 24 minutos, a Ponte balançou as redes com Weverton, mas o lance foi anulado por impedimento, bastante difícil de ser visto. O visitante também aproveitava bem os espaços para tentar os contra-ataques e só não fez o gol aos 28 porque Weverton, em cima da linha, aliviou o chute rasteiro de Reverson.

Depois desses dois lances perigosos, um para cada lado, os times ‘tiraram o pé’ e pararam de arriscar. O jogo caminhou para a definição nos pênaltis. Mas o último suspiro aconteceu aos 48, quando Cássio Gabriel desviou de cabeça e a bola saiu do lado da trave esquerda de Georgemy, tirando da torcida o esperado grito de gol.

Na decisão por pênaltis, o goleiro da Ponte, Caíque França, defendeu três cobranças - de Ronaldo, César Martins e Léo Tocantins - contra duas defesas de Georgemy - de Matheus Jesus e Junior Tavares. Marcaram para o Novorizontino os jogadores Ricardinho e Marlon, enquanto para a Ponte acertaram Cássio Gabriel, Ramon Carvalho e Elvis.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 (3) X 0 (2) NOVORIZONTINO

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe (Weverton), Fábio Sanches (Edson), Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral (Filiphinho), Léo Naldi (Ramon Carvalho), Matheus Jesus e Elvis; Gui Pira (Cássio Gabriel) e Jeferson Jeh. Técnico: Hélio dos Anjos

NOVORIZONTINO - Georgemy; Willean Lepo, César Martins, Adriano Martins e Reverson (Léo Tocantins); Geovane Faria, Ricardinho, Rômulo (Bruno Costa) e Roberto (Raul Prata); Aylon (Marlon) e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista

CARTÕES AMARELOS – Luiz Felipe, Artur e Hélio dos Anjos (Ponte Preta). Geovane Faria e Adriano Martins (Novorizontino)

RENDA – R$ 276.500,00

PÚBLICO – 15.575 pagantes (17.094 total)

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).