Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca de dar sequência à sua ótima fase, o invicto São Paulo entra em campo às 18 horas deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, onde enfrenta a Ponte Preta pela sétima rodada do Paulistão. O time comandado por Thiago Carpini vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa, após triunfar em clássicos com Corinthians, no Estadual, e Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil.

Com 13 pontos conquistados em quatro vitórias e um empate, o time tricolor lidera o Grupo D do Campeonato Paulista. Em Campinas, vai encontrar uma Ponte Preta que não perde há quatro jogos. Assim como os são-paulinos, a equipe campineira, vice-líder do Grupo B, com nove pontos, vem de um triunfo por 3 a 0, conquistado em duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, na quarta-feira.

Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Paulistão. Foto: Arte/Estadão

PONTE PRETA X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA: 10/02 (sábado).

10/02 (sábado). HORÁRIO: 18 horas (horário de Brasília).

18 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

ONDE ASSISTIR PONTE PRETA X SÃO PAULO AO VIVO

TNT (TV Fechada)

HBO (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PONTE PRETA X SÃO PAULO

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Haquín, Edson e Nilson Junior; João Gabriel, Feliphinho, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias (Dodô) e Gabriel Novaes. Técnico: João Brigatti.

Pedro Rocha; Haquín, Edson e Nilson Junior; João Gabriel, Feliphinho, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias (Dodô) e Gabriel Novaes. João Brigatti. SÃO PAULO: Rafael; Moreira (Rafinha), Arboleda, Diego Costa e Wellington; Pablo Maia, Luiz Gustavo (Bobadilla), Galoppo, Luciano e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PONTE PRETA X SÃO PAULO