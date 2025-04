Por que a SAF do Coritiba se tornou alvo dos torcedores e uma das mais criticadas do País?

O planejamento da SAF envolve o projeto Visão 2030, que estabelece metas como a participação na Sul-Americana e na Libertadores até 2030. Para isso, é claro, o acesso é necessário. Nos últimos dez anos, o Coritiba jogou a Série A em seis temporadas (2015, 2016, 2017, 2020, 2022 e 2023) e sofreu três rebaixamentos.

Pagamento de dívidas e construção de novo CT são ‘trunfos’ da SAF

Ainda na reunião com jornalistas e torcedores, Bruno D’Ancona tentou mostrar o lado bom da Treecorp no Coritiba e garantiu que não há interesse na venda da SAF. Segundo o empresário, foram investidos R$ 98 milhões no futebol em 2024, além de R$ 30 milhões, distribuídos entre melhoras no CT e no Couto Pereira, planejamento do novo CT e nas categorias de base. Para 2025, o futebol deve receber investimento total de R$ 120 milhões.

A expectativa também é pelo início das obras do CT de Campina Grande do Sul. A área de cerca de 400 mil m² foi comprada pelo Coritiba ainda em 2011. O projeto representa um custo de, no mínimo, R$ 100 milhões.