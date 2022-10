Por que apostadores já receberam pagamento de casa de apostas pelo título do Palmeiras

A empresa de apostas Betfair realizou na manhã de quinta-feira um pagamento antecipado aos apostadores que indicaram o Palmeiras como campeão brasileiro. A operação é chamada de “early payout” (pagamento antecipado), quando a casa entende que as chances de o resultado se concretizar são altas o suficiente para que a empresa não corra o risco de ter de pagar em dobro caso a situação não aconteça.

O pagamento antecipado não é um procedimento muito frequente, mas eventualmente as casas de apostas consideram que essa pode ser uma estratégia interessante. Caso o Palmeiras não seja campeão brasileiro, a Betfair fará novamente o pagamento para quem apostou no time vencedor, sem prejuízo para os que receberam seus ganhos por indicarem o time alviverde como vencedor. Ele assume a perda se acontecer.

Em 2021, a Betfair também realizou o pagamento aos apostadores que indicaram o Atlético Mineiro como campeão brasileiro, com cinco rodadas de antecedência.

O Palmeiras lidera o Brasileirão, com 67 pontos, dez a mais do que o vice Internacional, e não conquistou matematicamente o título nacional. Ainda restam sete rodadas da competição. A empresa informou que segue aberta para receber apostas de quem acredita em outro clube como campeão. O Palmeiras tem 98,8% de chances de levantar o troféu do Brasileirão, segundo números do Departamento de Matemática, do UFMG.

A equipe do técnico Abel Ferreira vem de um empate fora de casa com o Atlético-GO e faz o clássico com o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. Depois, o time alviverde enfrenta Avaí (casa), Athletico-PR (fora), Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional (fora).

O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, lidera o Brasileirão e tem boa vantagem para o vice-colocado Internacional. Foto: REUTERS/Carla Carniel

A Betfair é uma de várias empresas de apostas esportivas que entraram no futebol brasileiro nos últimos anos. O Palmeiras é o único clube do Brasileirão que não tem patrocínio de casas de apostas. A Betfair patrocina a Libertadores e a Sul-americana, além da equipe feminina do Palmeiras.

Regulamentação

Motivo de grande debate pelo potencial de geração de receitas, as apostas esportivas estão legalizadas no Brasil desde 2018, por meio da lei federal 13.756. Ainda falta a regulamentação por parte do governo federal, e o prazo para que isso seja feito termina neste ano. A lei permite que as empresas operem no Brasil, mas, por ainda não ser uma atividade regulamentada no País, têm de ter sede no exterior.

O setor movimenta bilhões de reais no Brasil. Segundo estimativa feita pela consultoria Sports Value, os brasileiros movimentam algo em torno de R$ 4 bilhões em apostas esportivas por ano. O governo fez uma estimativa considerada conservadora de que pode arrecadar R$ 400 milhões a R$ 700 milhões em impostos com a regulamentação dos sites de apostas.