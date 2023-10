Por que Dorival Júnior foi parar no São Paulo e não no Corinthians? Entenda o chapéu dado pelo rival

Quando o árbitro apitou o fim do jogo contra o Flamengo, no último domingo, e o São Paulo foi confirmado como campeão da Copa do Brasil, tudo foi festa no estádio do Morumbi e em seus arredores. A temporada do time paulista havia sido de altos e baixos e tudo mudou quando quando Dorival Júnior assumiu o comando, em abril deste ano. Contudo, por questão de minutos, o treinador não foi parar no rival Corinthians. Se isso acontecesse, São Paulo e Corinthians poderiam ter histórias diferentes. Neste sábado, eles se enfrentam pelo Brasileirão.

Não é segredo que o começo de temporada das duas equipes foi abaixo do esperado. Com dificuldades durante a fase de classificação e a eliminação nas quartas de final do Paulistão nas penalidades, a pressão em Rogério Ceni e Fernando Lázaro, treinadores de São Paulo e Corinthians, respectivamente, cresceu e não demorou para que os dois técnicos fossem demitidos, com Ceni sendo desligado no dia 19 de abril e Lázaro, um dia depois, dia 20. Os dois clubes, portanto, ficaram sem comando na mesma semana.

Com a saída de Ceni, o São Paulo só pensava em Dorival Júnior para o cargo. O treinador estava livre no mercado, dando sopa, desde de sua saída do Flamengo, no fim de 2022. Ele recebeu Julio Casares, presidente do clube do Morumbi, em sua casa em Florianópolis, onde esperou por meses o telefone tocar. Depois de algumas horas de conversas e negociações, o acordo foi fechado. Dorival e Casares seguiram juntos para São Paulo no dia seguinte.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Red Bull Bragantino v Sao Paulo - Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista, Brazil - July 9, 2023 Sao Paulo coach Dorival Silvestre Junior before the match REUTERS/Amanda Perobelli Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

“Depois de ter fechado com a gente, o Dorival me confidenciou que cerca de 15 ou 20 minutos mais tarde, naquele mesmo dia em que a gente deixou a casa dele em Florianópolis, o Alessandro, que é um diretor extremamente competente do Corinthians, entrou em contato com ele e perguntou se estava livre para trabalhar. O Dorival informou que já tinha um acordo conosco e confirmou a oferta para ser o nosso treinador”, explicou Casares em sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ou seja: a diretoria dos dois times correram atrás do treinador. Como não é de fazer leilão, Dorival agradeceu a lembrança e assinou com o Tricolor, que neste sábado encara o rival que o quis contratar.

A demora do Corinthians custou o treinador e um rumo na temporada

Mesmo com Fernando Lázaro pressionado, a direção do Corinthians sustentou o trabalho do treinador até o jogo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores, na Neo Química Arena. A derrota por 1 a 0 custou o cargo e o anúncio oficial aconteceu apenas na quinta-feira, dia 20 de abril, cerca de 24 horas após a demissão de Ceni no rival paulista. Dorival parecia caçapa cantada nos dois clubes. Distantes um do outro por alguns quilômetros em São Paulo, eles não sabiam que estavam atrás do mesmo homem.

Continua após a publicidade

Além do atraso de um dia para decidir pela saída de Lázaro, o Corinthians ainda não tinha uma definição de quem poderia ser o substituto do treinador. Com Tite optando por ter um período sem trabalhar após a Copa do Mundo do Catar, o clube do Parque São Jorge demorou um pouco para definir um alvo: Dorival. Quando isso aconteceu, recebeu como resposta a confirmação do treinador no rival. Essa demora foi mesmo questão de minutos.

Era raro acontecer isso no futebol brasileiro. Mas o caso de Dorival pode ter motivado a troca dos comandos de Corinthians (de novo) e Flamengo nesta semana. Quase que ao mesmo tempo. Ambos estavam atrás de Tite. O clube alvinegro demitiu Luxemburgo, mirou Tite e acabou com Mano Menezes. O Fla encerrou o contrato com Sampaoli e ainda espera pelo ‘sim’ do técnico do Brasil na Copa do Catar.

A outra opção do Corinthians depois de ouvir Dorival era Cuca. O treinador campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2021, com o Atlético-MG, foi anunciado e permaneceu apenas dois jogos no comando. A pressão da torcida, por causa do caso de estupro de 1987, em volvendo o treinador quando era jogador do Grêmio, foi muito grande e o técnico deixou o cargo após vencer o Remo nos pênaltis pela Copa do Brasil. Isso foi sete dias após ser anunciado.

Para o lugar de Cuca, o Corinthians confirmou a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Experiente, o treinador de 70 anos também ficou pouco tempo no clube. O futebol fraco apresentado pela equipe e o aproveitamento abaixo dos 50% fizeram com que Luxa ficasse apenas 38 partidas no posto. Desta forma, o clube paulista trouxe Mano. Dorival, depois de mudar o São Paulo e ganhar uma Copa do Brasil inédita, está mais forte do que nunca no cargo. O Corinthians vai para sua segunda troca depois de tentá-lo contratar.