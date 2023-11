As eleições presidenciais no Corinthians estão agendadas para o dia 25 de novembro. Até aqui, houve muitas trocas de acusações e farpas entre os candidatos André Luiz Oliveira, o André Negão - representante da situação -, e o oposicionista Augusto Melo. Os mais recentes capítulos da disputa extrapolaram o Parque São Jorge e chegaram à Câmara de Vereadores de São Paulo.

O presidente da Casa, o vereador Milton Leite (União Brasil), está concorrendo ao posto de vice na chapa de André Negão e tem participado de forma ativa do pleito. Na semana passada, pediu, em reunião do colégio de líderes, que fosse levado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Violência e Assédio Sexual contra as Mulheres um pedido para que o candidato Augusto Melo fosse intimado a depor diante dos vereadores antes da eleição no Corinthians. O requerimento foi apresentado pela vereadora Sandra Tadeu, que preside a CPI.

As acusações sobre Melo são referentes a um suposto áudio vazado em que ele usa termos racistas e gordofóbicos para se referir a Aparecida Antônia Manoel de Oliveira, conhecida como Tia Cida, cozinheira do União Barbarense, clube de Santa Bárbara d’Oeste em que o candidato à presidência do Corinthians atuou no passado.

Melo nega que tenha feito tais comentários e contesta a veracidade dos áudios. Outro argumento usado é que “não tem jurisdição para isso (pedido), pois a Câmara é Municipal trata dos assuntos da capital. A questão que eles querem explorar ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste”, apontou. Sua oitiva está programada para o dia 21, assim como a da possível vítima. A Câmara Municipal informa que cabe à Secretaria das CPIs providenciar a entrega da intimação. A assessoria de Melo afirma ao Estadão que o candidato não recebeu tal documento.

Milton Leite e André Negão compõem a chapa da situação. Foto: Reprodução/ Instagram @andrenegaooficial

“Muitos sócios perguntam o que estaria por trás da escolha de uma figura como Leite - que precisa de bússola para andar pelo Parque São Jorge - para ser candidato a vice-presidente na chapa da situação. Pois bem, além de compartilharem a obsessão pela perpetuação de poder - seja na Câmara, seja no clube -, a resposta está aí: Leite expôs, com naturalidade assustadora, que seu objetivo autoritário, típico daqueles que julgam donos da cidade, é usar toda a estrutura pública da Câmara para atender aos seus interesses pessoais como candidato na eleição do Corinthians”, escreveu Melo em nota.

Melo, em resposta, também denunciou Milton Leite ao Ministério Público Estadual por “ato doloso de improbidade administrativa, abuso de autoridade e desvio de poder/finalidade, por ter usado estrutura pública para fins pessoais”.

Após a repercussão do caso, o vereador se manifestou pela redes sociais dizendo que vai “trabalhar para que o Corinthians não tenha um racista na presidência”, iniciou, em nova acusação. “Jamais prevaricarei, por isso dei encaminhamento (à denúncia) e a CPI da Violência contra a Mulher vai investigar”. Milton Leite ainda rebateu críticas por ter sido fotografado ao lado de uma bandeira da escola de samba Independente Tricolor, vinculada ao São Paulo, arquirrival do Corinthians. “Não adiante usar fake news para me atacar. Tenho fotografia com várias bandeiras de escolas de samba, pois sou defensor do carnaval”.

O grupo de apoio ao candidato André Negão conta com as participações do atual presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e o ex-mandatário Andrés Sánchez, principal incentivador da candidatura. Esse bloco, conhecido como “Renovação e Transparência” está no poder desde 2007.

Quem é André Negão?

Conselheiro vitalício do Corinthians e tecnólogo em gestão desportiva e de lazer, André já ocupou vários cargos diretivos no clube nas mais recentes gestões. O candidato já afirmou ter tido envolvimento com jogo do bicho e ter levado sete tiros, passando 20 dias internado em um hospital.

Quem é Augusto Melo?

Augusto Melo é empresário do ramo têxtil, investidor de quadras de areia em São Paulo e já atuou na base do Corinthians como assessor entre 2015 e 2017. Conselheiro do clube, foi candidato no último pleito, mas acabou derrotado por Duílio. Ele conta com o apoio da principal torcida organizada corintiana, a Gaviões da Fiel.

Augusto Melo concorrerá com André Negão pelo cargo de presidente do Corinthians. Foto: Reprodução/ Instagram @augustomelooficial

Como funcionam as eleições no Corinthians?

A eleição presidencial no Corinthians para o triênio 2024-2026 está agendada para o dia 25 de novembro. Sócios com mais de 18 anos e que tenham sido admitidos no clube há mais de cinco anos poderão votar em seu candidato no Parque São Jorge entre 9h e 17h. Serão usadas urnas eletrônicas para eleger o novo mandatário e oito chapas de 25 pessoas para compor o quadro de conselheiros.