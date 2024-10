Por que Globo vai voltar a exibir futebol às 21h45 em dias de semana?

Com o horário da programação defasado, a Globo altera o horário do futebol em vez de cortar minutos de outras atrações afetadas pelo horário político, como o JN e a tradicional novela. Há casos em que a emissora, porém, não tem escolha, como o duelo da seleção brasileira com o Chile, na quinta-feira passada, exibido às 21h após o horário ser decidido pela federação local.

Ao todo, quatro confrontos foram contemplados pela retomada do horário das 21h45. Na última semana, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 15, o Brasil enfrenta o Peru, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já nesta quarta, o São Paulo recebe o Vasco, no MorumBis, enquanto Fortaleza e Atlético-MG jogam no Castelão, no Ceará, pela 30ª rodada do Brasileirão.