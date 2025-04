Por que jogos da Globo e Record no Brasileirão serão mais tarde neste domingo?

O torcedor que sintonizar na TV aberta neste domingo para acompanhar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro pode ter uma surpresa. Isto porque, pela primeira vez nesta temporada, TV Globo e Record não transmitirão as partidas nos horários habituais – 16h e 18h30 (de Brasília) –, alterando suas programações para 17h30 e 20h, respectivamente.

PUBLICIDADE Neste domingo, a Globo transmitirá São Paulo x Cruzeiro (em SP e MG) e Grêmio x Flamengo (no restante do País), às 17h30 (de Brasília). Já a Record anuncia Fortaleza x Internacional, para o todo o Brasil. A razão por trás desta mudança de horários se deve ao regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Regulamento Geral de Competições da CBF impede que times disputem duas partidas consecutivas com intervalo inferior a 66 horas entre elas, como se observa a seguir:

Artigo 13: Como regra geral, os Clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 (sessenta e seis) horas entre o horário de término previsto da primeira partida e o horário de início previsto da segunda partida

Nesta quinta-feira, 10, São Paulo e Alianza Lima empataram por 2 a 2 no Morumbis, com a partida encerrada às 23h30 (de Brasília). Caso São Paulo e Cruzeiro entrassem em campo às 16h, no “horário padrão” para o futebol na emissora aos domingos, haveria um intervalo de 64,5 horas entre o duelo da Libertadores e do Brasileirão.

Partida entre São Paulo e Alianza Lima forçou emissoras a alterarem horários da terceira rodada do Brasileirão. Foto: Miguel Schincariol/MIGUEL SCHINCARIOL

Como a partida deste domingo já havia sido selecionada pela Globo, segundo a nova divisão de direitos de transmissão, não haveria como trocar a partida que seria transmitida pela emissora. Portanto, foi preciso atrasar o início do jogo em 1h30. Grêmio x Flamengo, mesmo que não houvesse restrições para o horário do duelo, acompanhou a definição na capital paulista para não afetar a programação da emissora.

Da mesma forma, para não coincidir a partida da Record com São Paulo x Cruzeiro, Fortaleza e Inter também entrarão 2 horas mais tarde em relação ao horário base. O Fortaleza chegou a disputar 70 minutos do confronto com o Colo-Colo, na quinta-feira, antes que a partida fosse interrompida pela invasão de torcedores chilenos ao campo em Santiago. Mesmo se entrasse em campo às 18h30, o artigo 13 da CBF seria respeitado.

Os jogos a serem transmitidos no Brasileirão de 2025 dependem do clube mandante. Assim, por ser maioria na Série A, a LFU detém 60% dos confrontos da competição, com 228 partidas em seus pacotes. Já a Libra dispõe de 152 duelos do Brasileirão, sendo quatro partidas por rodada.

Vale ressaltar que as TVs podem escolher o jogo que querem transmitir quando o time de seu bloco for o mandante. Exemplo: em uma rodada escolhe primeiro Record/CazéTV, em segundo a Amazon Prime Video e em terceiro a Globo. Na rodada seguinte em primeiro o Prime Video, em segundo a Globo e, em terceiro Record/YouTube. Por fim, a Globo em primeiro, em segundo Record/YouTube e em terceiro o Prime Video.