Por que Mbappé ‘boicota’ cerveja patrocinadora da Copa do Mundo?

O atacante Kylian Mbappé é um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2022. Com cinco gols em quatro partidas, o jogador do PSG é o artilheiro da competição e vem liderando a atual campeã e uma das favoritas ao título, a França. Com atuações de grande destaque, o jogador do PSG empilha conquistas individuais. Ao todo, já ganhou três“Man of The Match”, prêmio dado ao melhor jogador de uma partida do Mundial.

Leia também Thiago Silva diz que Brasil tira lição da derrota para Camarões, mas destaca maior tempo de descanso

A consagração do francês, no entanto, chama a atenção por outro motivo. Ao posar para a foto oficial do troféu de melhor jogador da partida, Mbappé esconde a marca da cerveja “Budweiser”, um dos patrocinadores oficiais do torneio e que dá nome à premiação.

Após vencer o prêmio "Man Of The Match" da partida entre França e Dinamarca, Kylian Mbappé posa para a foto oficial da Budweiser.

Se na foto de todos os outros jogadores que já venceram o prêmio no Catar, o nome “Budweiser” pode ser visto no pé do troféu, o atacante da seleção francesa parece virar o objeto para que só seja possível ler a inscrição “Man Of The Match”. Ele fez isso nas três ocasiões em que ganhou.

Ao longo de sua carreira, Mbappé se recusa a promover marcas que promovem estilos de vida não saudáveis, como cadeias de fast food, empresas de apostas esportivas e bebidas alcoólicas. O boicote à Budweiser, então, é uma forma de controle de imagem realizado pelo francês e por seu estafe e uma maneira de ser um “bom exemplo” para o público, principalmente para as crianças e adolescentes.

Esse, no entanto, não é a único protocolo que o atacante vem quebrando na Copa do Mundo. Ao ganhar o prêmio de melhor jogador da partida, é padrão que o vencedor seja entrevistado pela imprensa. Mbappé, entretanto, não concedeu entrevistas nas três ocasiões em que faturou o troféu.

Publicidade

De acordo com a imprensa francesa, a decisão se deve ao fato de o jogador não querer ser questionado sobre o seu futuro no PSG. Ele evita perguntas que possam desestabilizar o vestiário da França nesse momento. A Federação Francesa de Futebol não só apoia o boicote do seu principal astro como também aceita pagar as multas da Fifa em detrimento da recusa de Mbappé em falar com os jornalistas.