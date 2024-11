Por que Mbappé não foi convocado para defender a seleção francesa de novo?

A ausência do atacante na lista coincide com críticas de ex-jogadores e comentaristas sobre a postura de Mbappé na seleção. E também com fracas apresentações do jogador no Real Madrid, apesar de ter sido a grande contratação da última janela de transferências no futebol europeu.

No fim do mês passado, Mbappé teve desempenho discreto na dura goleada que o Real sofreu para o arquirrival, por 4 a 0, em clássico válido pelo Campeonato Espanhol. Nesta semana, o mesmo aconteceu na derrota para o Milan, por 3 a 1, pela Liga dos Campeões. Pela França, ele não balança as redes desde junho.