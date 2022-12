Por que os pênaltis na Copa são checados pelo VAR rapidamente e no futebol brasileiro não?

O VAR desperta amor e ódio nos torcedores. Jogadores e técnicos não se cansam de reclamar quando o árbitro faz aquele característico gesto quadrangular indicando que vai à tela checar o lance. A Copa do Mundo é a segunda em que a tecnologia do árbitro de vídeo entra em campo, e o tempo que as decisões são tomadas ainda incomodam os espectadores. No Catar, as decisões de pênaltis são feitas com mais rapidez, mas nos torneios nacionais, como no Brasileirão, o tempo é mais do que o dobro. O Estadão fez um levantamento dessas jogadas na Copa nos jogos da primeira fase.

Na etapa de grupos, nas 48 partidas, 15 pênaltis foram marcados, sendo que 11 deles precisaram de revisão do VAR para validação. Nesses, o tempo médio dos árbitros para tomar a decisão do “sim” ou do “não” foi de 1 minuto e 20 segundos. Essa média aumentou consideravelmente por causa de duas partidas. A primeira delas foi o jogo entre Croácia e Bélgica, em que a penalidade marcada por Anthony Taylos levou cinco minutos para ser anulada - antes do empate que eliminou os belgas, a média era de 47 segundos por lance checado.

O outro jogo que contribuiu para fazer a média no Catar disparar ocorreu na disputa entre Gana e Uruguai, com quase 2 minutos de checagem. O juiz marcou impedimento inexistente antes do goleiro Rochet derrubar o camisa 20, Kudus, e foi corrigido com auxílio das imagens. Não fossem essas duas demoras, a média de tempo da intervenção do VAR para pênaltis na Copa estaria em 47 segundos. No Catar, ninguém cerca o árbitro de campo.

O árbitro alemão Daniel Siebert vai ao VAR para conferir possível pênalti contra o Uruguai na partida diante de Gana Foto: Raul Arboleda / AFP

Somando as cinco temporadas de atuação do VAR no Campeonato Brasileiro, de 2018 a 2022, foram 1.140 partidas sob o olhar das máquinas. O número de pênaltis aumentou consideravelmente com a tecnologia em relação aos anos anteriores. A edição de 2019, por exemplo, registrou 29,5% a mais de penalidades máximas assinaladas em relação à 2018. Esse número pulou para 22,2% em 2020. Em 2022, o Brasileirão teve 387 lances com checagem do VAR, sendo 69 deles de faltas dentro da área. O tempo total de análise dessas imagens foi de 155 horas, o que daria uma média de 2min25s para decidir se foi ou não pênalti.

A maior espera que os torcedores brasileiros enfrentaram foi no jogo Bragantino x América-MG, onde Marcelo de Lima Henrique marcou dois pênaltis. Somados, eles registraram 12 minutos e meio de paralisação. Na Premier League, o tempo médio para as decisões é de 1min14s.

A diferença registrada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Mundo do Catar é de 1min10s. O único jogo que um brasileiro apitou e contou com a intervenção do VAR em pênaltis foi o massacre inglês em cima do Irã - a equipe liderada por Harry Kane venceu por 6 a 2. Raphael Claus só precisou de 60 segundos para confirmar a penalidade.

No Campeonato Brasileiro, Claus apontou a marca da cal sete vezes entre os 18 jogos que apitou, e ficou travado por 4 minutos, mas apenas uma delas em lance de pênalti com o VAR, na vitória fora de casa do Atlético-MG em cima do Botafogo pela 17ª rodada.

Wilton Pereira Sampaio, que também apitou na Copa do Catar, não teve de ir ao VAR no Mundial. No Brasileirão, ele trabalhou em 19 jogos e marcou três penalidades e só precisou ir ao vídeo uma vez: 1 minuto e 35 segundos analisando o lance a favor do Botafogo contra o Palmeiras.