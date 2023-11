Por que Palmeiras e São Paulo não vão jogar nos seus respectivos estádios no Brasileirão? Entenda

Palmeiras e São Paulo têm objetivos distintos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Enquanto o time alviverde briga pelo título da competição, o tricolor paulista cumpre tabela, uma vez que corre pouco risco de rebaixamento, não tem chances de ser campeão e já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2024 por ter faturado a Copa do Brasil. No entanto, os rivais vivem situação parecida: ambos não vão ter os seus respectivos estádios, Allianz Parque e Morumbi, à disposição nas rodadas finais.

Nesta quarta-feira, o São Paulo recebe o postulante ao título Red Bull Bragantino, às 20h, na Vila Belmiro, estádio do Santos. Isso ocorre porque o Morumbi está sendo preparado para receber uma série de shows internacionais. A casa tricolor será palco dos shows da banda Red Hot Chili Peppers, no dia 10 de novembro, e do grupo mexicano RBD, nos dias 12 e 13.

Allianz parque receberá série de shows no mês de novembro. Foto: JF Diorio/Estadão

A situação do Palmeiras é ainda mais complicada e o torcedor alviverde vai demorar a assistir novamente uma partida no Allianz Parque. O local recebeu o Festival GP Week nos dias 4 e 5 de novembro, fazendo com que o duelo com o Athletico Paranaense, vencido por 1 a 0 pelo time de Abel Ferreira, fosse realizado na Arena Barueri, na Grande São Paulo. A casa palmeirense receberá, ainda, outros três shows em seis datas diferentes neste mês: Roger Waters (11 e 12 de novembro), Alanis Morissette (14) e Taylor Swift (24, 25 e 26). O jogo do Palmeiras com o Inter, sábado, também está marcado para Barueri.

Como a parceria do Palmeiras com a WTorre prevê a utilização do Allianz para shows e eventos, a diretoria do Palmeiras viu com bons olhos a ideia de transformar a Arena Barueri na segunda casa do time — o clube tinha um acordo com a prefeitura local e vinha trabalhando para melhorar o seu gramado. O estádio está prestes a ser gerenciado pela Crefipar, empresa de Leila Pereira ligada à Crefisa e a FAM, que venceu liminar e vai administrar o local pelos próximos 35 anos.

“Já ouvi pessoas dizendo que vou tirar o Palmeiras do Allianz para ir para Barueri, mas eu nunca vou fazer isso. Eu, sendo a presidente do Palmeiras, sempre viu optar pela utilização da arena Barueri como prioridade quando não puder jogar no Allianz. A custo zero. Sem pagar aluguel. Não tem conflito de interesse. O Palmeiras agora tem dois estádios. Alguns clubes não tem nenhum”, disse Leila Pereira, em entrevista recente.

RETA FINAL DO BRASILEIRÃO

O Palmeiras ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 59 pontos do líder Botafogo, mas com uma vitória a menos (18 contra 17). O time alviverde tem confronto direto com o Flamengo, que também está na briga pelo título, nesta quarta-feira, às 21h30. O São Paulo está na décima posição, com 42 pontos, a cinco pontos do Z-4, e precisa de mais uma vitória para alcançar o número mágico de 45 pontos e respirar mais aliviado na competição.