Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar neste sábado, pela primeira vez desde a final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Tentando dar o troco no maior rival, agora no Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira terá uma desvantagem: ao invés do habitual Allianz Parque, os times jogarão na Arena Barueri, com menos torcida em relação à casa alviverde – cerca de 14.400 ingressos foram vendidos antecipadamente.

Isto se deve à agenda de shows do Allianz Parque neste mês. Nesta sexta-feira e sábado, 11 e 12 de abril, o estádio recebe o cantor Gilberto Gil, em sua turnê de despedida. Por causa disso, o Palmeiras não pôde utilizar sua casa no primeiro clássico com o Corinthians no Brasileirão e precisou solicitar a mudança do mando à CBF. O duelo acontece neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília).

Além disso, outra apresentação no MorumBis e um jogo do próprio São Paulo impedem que a data da partida seja alterada para o domingo, 13, mantendo o Allianz Parque como palco do clássico. Nos dias 5 e 6 de abril, o estádio tricolor recebeu o grupo Stray Kids, do k-pop (estilo musical sul-coreano). Já no domingo, a equipe tricolor encara o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Barueri pela segunda vez desde 2024. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

PUBLICIDADE A Polícia Militar não permite que duas partidas ocorram no mesmo dia na capital paulista. Na primeira rodada do Brasileirão, houve uma inversão de datas entre os clubes, para que Corinthians e Palmeiras, finalistas do Paulistão, pudessem ter o descanso mínimo. Desta vez, o São Paulo não poderia ter seu confronto mudado para sábado em função da Libertadores, porque enfrentou o Alianza Lima na quinta-feira, e não teria o tempo de descanso necessário entre as partidas. Houve uma articulação da equipe, no início deste mês, para que o espetáculo do Stray Kids não atrapalhasse a organização do clube, por isso o confronto pela Libertadores foi definido para a quinta-feira.

O Pacaembu, reinaugurado neste ano e que recebeu partidas da Portuguesa no Campeonato Paulista, ainda não é uma opção viável para substituir o Allianz Parque. Desde fevereiro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou o uso do estádio, já que ainda não possui toda a documentação necessária para o alvará definitivo.

Além do duelo com o Corinthians, neste sábado, já está previsto outro confronto na Arena Barueri – e outro clássico. No dia 11 de maio, Palmeiras e São Paulo se enfrentarão longe do Allianz Parque, pois o estádio receberá o show da banda de rock System of a Down. Com isso, até o momento, apenas o clássico com o Santos segue mantido para o estádio, em novembro deste ano.

Segunda casa do Palmeiras

Nos últimos anos, a Arena Barueri tem sido a segunda opção do Palmeiras quando o Allianz Parque não pode ser utilizado. Neste ano, o estádio, que pertence a uma das empresas de Leila Pereira (Crefipar), já havia recebido o duelo com o Novorizontino – derrota por 2 a 1 – e recebeu a instalação do gramado sintético, para se assemelhar às condições em que o time alviverde tem em sua casa, na capital paulista.

O estádio também passou por outras reformas, como novas placas de LED, vestiários, arquibancada, entre outras, que somaram cerca de R$ 50 milhões aos cofres de Leila Pereira. O Palmeiras, quando utiliza o estádio, não precisa arcar com custos de aluguel, por se tratar de uma parceria com a própria presidente alviverde.

Com a mudança, será o segundo duelo, em dois anos, entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Em 2024, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, os rivais se encontraram no estádio, em empate por 2 a 2. Desde então, os clássicos se limitaram ao Allianz Parque e à Neo Química Arena, incluindo a recente final do Campeonato Paulista.