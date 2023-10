Porto x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Porto e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira pela segunda rodada do grupo H da Champions League, às 16h, no Estádio do Dragão. Os dois times venceram na rodada de abertura da chave e a partida define a liderança e encaminha a vaga nas oitavas de final.

O momento do Porto era quase perfeito até a última sexta-feira. Na rodada do Campeonato Português, a equipe perdeu o clássico para o Benfica, por 1 a 0, e a pressão para o duelo contra o Barcelona aumentou. Para a partida desta quarta-feira, o técnico Sérgio Conceição não pode contar com o zagueiro Pepe, machucado, e deve apostar em Carmo para o lugar. Ofensivamente, o time terá Taremi e Pepê.

O Barcelona continua tendo um bom início de temporada. No Campeonato Espanhol, a equipe de Xavi está um ponto atrás do Real Madrid e briga pela liderança. Na competição continental, o time da Catalunha venceu o Antwerp, por 5 a 0, e lidera a chave no saldo de gols. Para a partida desta quarta-feira, o Barcelona deve ter Ferrán Torres, João Félix e Robert Lewandowski formando o trio ofensivo.

Porto x Barcelona - Champions League Foto: Arte/Estadão

PORTO X BARCELONA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 04/10 (quarta-feira).

HORÁRIO 16H

LOCAL: Estádio do Dragão, na cidade do Porto.

ONDE ASSISTIR PORTO X BARCELONA AO VIVO

Continua após a publicidade

HBO Max

TNT

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PORTO E BARCELONA

PORTO : Diego Costa; Joao Mario, Cardoso, Carmo (Pepe) e Wendell; Eustaquio, Varela, Galeno e Baro; Taremi e Pepê. Técnico : Sérgio Conceição..

: Diego Costa; Joao Mario, Cardoso, Carmo (Pepe) e Wendell; Eustaquio, Varela, Galeno e Baro; Taremi e Pepê. : Sérgio Conceição.. BARCELONA: Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen e Balde; Gundogan, Gavi e Oriol Romeu; Ferrán Torres, João Félix e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PORTO E BARCELONA