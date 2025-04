Portugal vai tremer neste domingo, dia 6. Em encontro entre 2º e 3º lugares do Campeonato Português, Porto e Benfica entram em campo precisando somar pontos para se distanciar dos adversários. Os visitantes estão na vice liderança, empatados com o Sporting, que lidera a tabela. A bola rola no estádio do Dragão às 16h30 (horário de Brasília).

Porto x Benfica na Liga Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PORTO x BENFICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA PORTUGAL:

DATA : 06/04/2025.

: 06/04/2025. HORÁRIO : 16h30 (horário de Brasília).

: 16h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio do Dragão.

ONDE ASSISTIR PORTO x BENFICA AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PORTO:

PORTO - Diogo Costa; Perez, Eustáquio e Marcano; Mário, Vieira, Varela e Moura; Mora, Pepê e Aghehowa. Técnico: Martin Anselmi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BENFICA:

BENFICA - Trubin; Dahl, Silva, Otamendi e Fernandez; Aursnes e Barreiro; Di Maria, Kokçu e Akturkoglu; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PORTO E BENFICA: