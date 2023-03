Porto x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação das equipes

Porto e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. No primeiro jogo, disputado na Itália, a Internazionale venceu por 1 a 0 e garante a vaga às quartas em caso de empate; se o time da casa obtiver uma vitória simples, por um gol de diferença, a decisão irá para a prorrogação e, se a igualdade no agregado persistir, pênaltis.

Na ida, disputada em fevereiro, a Inter marcou seu gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo, com o centroavante Romelu Lukaku. O Porto ainda teve um jogador expulso, Otávio, antes do término da partida.

Lukaku marcou o único gol na vitória da Inter de Milão sobre o Porto na partida de ida. Foto: Matteo Bazzi/EFE

ONDE ASSISTIR PORTO X INTER DE MILÃO

Porto e Inter de Milão terá transmissão no Space, na TV fechada, e na HBO Max, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PORTO: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Zaidu; Grujić, Uribe, Eustáquio e Galeno; Taremi e Toni Martínez. TÉCNICO: Sérgio Conceição.

INTER DE MILÃO: Onana; Škriniar, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Dimarco; Martínez e Lukaku. TÉCNICO: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na segunda posição do Campeonato Português, o Porto vem de vitória na liga nacional. Na última sexta-feira derrotou o Estoril, em casa, por 3 a 2. Já a Inter, apesar da vantagem conquistada na ida, vem de derrota no Campeonato Italiano para o Spezia - 2 a 1 - e está a 18 pontos do Napoli, líder da competição.