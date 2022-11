Portugal 2 x 0 Uruguai: assista aos gols e melhores momentos da partida

Com dois gols de Bruno Fernandes, a seleção de Portugal venceu Uruguai por 2 a 0, e garantiu a classificação da equipe lusa para as oitavas de final da Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira, 28. A partida foi disputada no Estádio Lusail e válida pelo Grupo H, chave de onde sairá o adversário da seleção brasileira na próxima fase.

Com apenas um ponto conquistado, os uruguaios, obrigatoriamente, precisam vencer o próximo jogo para manter vivo o sonho de continuar no Mundial. A equipe de Diego Alonso desperdiçou chances, acertou a trave portuguesa, mas não conseguiu fazer o primeiro gol na competição.

Confira os gols e melhores momentos da partida