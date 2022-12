Coreia do Sul vence Portugal no fim, garante classificação e pode pegar Brasil nas oitavas

A Copa do Mundo reservou mais um jogo emocionante na última rodada da fase de grupos. A Coreia do Sul derrotou Portugal por 2 a 1, com um gol nos minutos finais, e conseguiu uma classificação heroica às oitavas de final do Mundial. Com o resultado, os asiáticos podem pegar o Brasil na próxima fase. O time luso espera a definição do segundo colocado da chave da seleção brasileira.

Leia também TV do Catar ironiza protestos da seleção alemã após eliminação na primeira fase da Copa do Mundo

Já classificado, Portugal foi a campo com seis novidades da escalação, mas com a permanência de Cristiano Ronaldo. Os atletas considerados reservas queriam mostrar serviço e, na primeira chegada importante no ataque, o lateral-direito Dalot passou pela marcação e cruzou nos pés de Ricardo Horta, que finalizou com precisão para abrir o placar. A Coreia do Sul chegou a empatar a partida, mas Jin-Su estava impedido no lance.

Cristiano Ronaldo teve atuação discreta contra a Coreia do Sul.

story

Os times estavam pouco inspirados em campo e o jogo era morno até os 27 minutos. Em cobrança de escanteio para os sul-coreanos, Cristiano Ronaldo se abaixou, a bola bateu em suas costas e sobrou para Young-Gwon empurrar para a rede.

Obcecado com recordes, o craque português pedia a bola e estava ansioso para marcar. Caso anotasse um gol, ele igualaria a lenda Eusébio, com nove gols em Copas do Mundo com a camisa de Portugal. Aos 41, Vitinha arriscou de fora da área, o goleiro Seung-Gyu espalmou e o camisa 7 cabeceou torto para fora.

Publicidade

A Coreia do Sul precisava vencer, mas pouco arriscou em campo. A postura conservadora deixou com que Portugal “cozinhasse” o jogo. A seleção asiática ocupou pouco o campo de ataque e não criou tantas chances de gol.

A equipe portuguesa tocava a bola e esperava o tempo passar. A partida caminhava sem grandes emoções até o apito final. Mas Son mostrou que é diferenciado e fez valer as expectativas criadas para o seu desempenho na Copa. Em rápido contra-ataque, o atacante ficou marcado por três portugueses, mas achou lindo passe para Hwang tocar na saída do goleiro.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva e João Cancelo; Rúben Neves (André Silva), Matheus Nunes (Palhinha), Vitinha (William Carvalho), João Mário (Bernardo Silva), Ricardo Horta; Cristiano Ronaldo (Rafael Leão). Técnico: Fernando Santos.

COREIA DO SUL: Seung-Gyu; Moon Hwan, Kyung-Won, Young-Gwon (Jun-Ho) e Jin-Su; Woo-Young, In-Beom, Kang-In (Ui-Jo), Lee (Hee-Chan) e Son; Gue-Sung (Yu-Min). Técnico: Paulo Bento.

GOLS - Ricardo Horta, aos 5 minutos do primeiro tempo, Young-Gwon, aos 27, e Hwang, aos 47 do segundo.

Continua após a publicidade

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

CARTÃO AMARELO - Jae-Sung Lee, Hee-Chan.

PÚBLICO -

LOCAL - Cidade da Educação.