Portugal se agarra às últimas esperanças antes de enfrentar Gana

Portugal precisa de uma vitória por amplo placar na partida desta quinta-feira contra Gana em Brasília e torcer para Alemanha e Estados Unidos não empatarem em Recife para ter esperanças de ir às oitavas de final da Copa do Mundo. O capitão de Portugal e atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, cujo recorde de gols na temporada ajudou o Real Madrid a conquistar seu décimo título na Liga dos Campeões da Europa, ainda não brilhou no Brasil e os portugueses continuam com chances somente por causa de um gol marcado nos acréscimos por Silvestre Varela no empate de 2 x 2 com os EUA, no domingo. Na última rodada da fase de grupos, uma vitória da Argélia sobre a Rússia em Curitiba pode assegurar a classificação da equipe africana pelo Grupo H, junto com a Bélgica. Em caso de empate, a Rússia é eliminada, mas a Coreia do Sul pode conseguir a segunda colocação se derrotar os belgas, já classificados, por um amplo placar em São Paulo. (Por Iain Rogers) ((Tradução Redação Rio de Janeiro, 5521 22237141)) REUTERS FP AC