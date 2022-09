Portugal x Espanha: escalação das equipes, onde assistir e horário do jogo pela Liga das Nações

Portugal e Espanha protagonizam nesta terça-feira, às 15h45, mais uma edição do Clássico Ibérico. As duas seleções disputam uma vaga na semifinal da Liga das Nações da Uefa, que acontecem apenas em 2023. Além do nível competitivo, as duas equipes buscam ganhar casca, sanar dúvidas de seus treinadores e mostram força para a Copa do Mundo do Catar, que acontece entre os meses de novembro e dezembro.

A seleção lusitana lidera o Grupo 2, com 10 pontos, seguida pela Espanha, que tem oito. Aos portugueses, o empate basta para garantir a classificação. Os espanhóis precisam da vitória para avançar e consequentemente não correr riscos de terminar esta etapa na terceira colocação, atrás da Suíça.

Portugal e Espanha se enfrentam em Braga nesta terça.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Portugal e Espanha acontece nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Municipal de Braga.

ONDE ASSISTIR

A partida entre portugueses e espanhóis terá transmissão exclusiva pelo canal de streaming Star+. O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Willian Carvalho; Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Diego Llorente e Gayá; Rodri, Koke e Pedri; Marco Asensio, Morata e Sarabia. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Espanha decepcionou e perdeu para a Suíça, por 2 a 1, diante de seus torcedores em Zaragoza. Portugal, por sua vez, atropelou a República Checa, ganhando por 4 a 0 em Praga.