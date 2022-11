Portugal x Gana: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Portugal e Gana estreiam na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. A partida é válida pelo Grupo H, composto também por Uruguai e Coreia do Sul, que também se enfrentam nesta quinta. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Cristiano Ronaldo começa nesta quinta-feira o que poderá ser sua última Copa do Mundo com a camisa de Portugal. Aos 37 anos, o astro português é o capitão e líder de uma seleção que conta com outros nomes importantes no cenário mundial.

Diferente do que aconteceu em outros mundiais, Cristiano tem uma equipe mais equilibrada e conta com João Cancelo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão para tentar chegar ao primeiro título da história do país em Copas do Mundo da Fifa.

Arte Estadão

A seleção de Gana busca começar o mundial do Catar conseguindo somar pontos. Para isso, a equipe de Otto Addo aposta em Jordan Ayew e Iñaki Williams, que formarão a dupla de ataque para a partida de estreia da equipe na Copa do Mundo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Portugal e Gana acontece nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PORTUGAL: Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Fernando Santos

GANA: Ati Zigi, Lamptey, Amartey, Djiku e Baba; Partey, Abdul Samed e Sulemana; Kudus, Jordan Ayew e Iñaki Williams. Técnico: Otto Addo.

QUEM APITA?

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistente 1: Kyle Atkins (EUA)

Assistente 2: Corey Parker (EUA)

Quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última data Fifa para amistosos, em novembro, Portugal entrou em campo apenas uma vez. Na oportunidade, com um time bastante alterado, a equipe portuguesa goleou a Nigéria por 4 a 0.

Gana também atuou apenas uma vez na última data Fifa. Na última semana, a seleção africana teve a Suíça pela frente e conseguiu a vitória por 2 a 0.