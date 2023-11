Portugal x Islândia: onde assistir, horário e escalação das seleções

Já classificada para a Eurocopa de 2024, a seleção portuguesa cumpre tabela neste domingo pela décima e última rodada das Eliminatórias. A adversária é a Islândia, que já não tem mais chances de vaga direta, mas ainda sonha com um lugar na repescagem. A bola rola às 16h45, no Estádio José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa.

Portugal lidera o Grupo J, com 27 pontos e 100% de aproveitamento. Já a Islândia é quarta colocada, com 10, e pode ser ultrapassada pela Bósnia e Herzegovina, que tem nove pontos, e mede forças concomitantemente com a Eslováquia, seleção que já está classificada para a Eurocopa de 2024. Os bósnios, inclusive, podem ser adversários dos islandeses na repescagem.

Para Portugal, a vitória é interessante do ponto de vista da classificação geral nas Eliminatórias. Terminando entre as cinco melhores campanhas, os lusitanos vão compor o pote com os cabeças de chave ao lado da anfitriã Alemanha. O jogo também interessa muito a Cristiano Ronaldo, que batalha gol a gol com o belga Romelu Lukaku pelo posto de artilheiro dessas Eliminatórias para a Eurocopa. O craque já foi à rede em 10 ocasiões.

PORTUGAL X ISLÂNDIA: TUDO SOBRE O JOGO PELA ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA : 19/11 (domino).

: 19/11 (domino). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: Estádio José Alvalade, em Lisboa.

ONDE ASSISTIR PORTUGAL X ISLÂNDIA AO VIVO

ESPN

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE PORTUGAL

PORTUGAL: José Sá; João Cancelo, António Silva e Gomes; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Neves e João Félix; Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e Diogo Jota. Técnico: Roberto Martínez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ISLÂNDIA

ISLÂNDIA: Ólafsson; Sampsted, Ingason, Pálsson e Finnsson; Willumsson, Traustason e Hlynsson; Sigurdsson, Óskarsson e Gudmundsson. Técnico: Åge Hareide.

