Portugal e Luxemburgo medem forças, nesta segunda-feira, com uma baixa importante para os mandantes. Suspenso em razão do cartão amarelo que levou contra a Eslováquia, Cristiano Ronaldo voltou à Arábia Saudita e assistirá seus compatriotas pela televisão. A bola rola no estádio Estádio Algarve, em Portugal, às 15h45 (horário de Brasília) em partida válida pela 6ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa.

Mesmo sem CR7, Portugal não tem com que se preocupar. O time lidera o Grupo J com 15 pontos. São 4 triunfos nos últimos 4 compromissos. Já para Luxemburgo, a vitória é essencial. A equipe está na 3ª colocação com 10 pontos, atrás da Eslováquia com a mesma pontuação, mas perdendo pelo critério de desempate.

Portugal x Luxemburgo: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Almancil, Portugal.

: Almancil, Portugal. ESTÁDIO : Estádio Algarve.

: Estádio Algarve. DATA : 10/09/2023.

: 10/09/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

PORTUGAL - Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Antonio Silva e João Cancelo; João Palhinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Rafael Leão e Diogo Jota. Técnico : Roberto Martinez.

- Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Antonio Silva e João Cancelo; João Palhinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Rafael Leão e Diogo Jota. : Roberto Martinez. LUXEMBURGO - Moris; Martins, Mahmutovic, Chanot e Pinto; Martins Pereira; Sinani, Barreiro, Olesen e Borges Sanches; Curci. Técnico: Luc Holtz.

ÚLTIMOS RESULTADOS: