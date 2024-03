Portugal x Suécia: onde assistir hoje, horário e escalações das equipes

Portugal e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional pela agenda da Data Fifa. A partida será realizada em solo português, no Estádio D. Afonso Henriques, localizado em Guimarães. O jogo faz parte da preparação do time lusitano para a disputa da Eurocopa 2024, em junho. Os suecos não se classificaram.

Os portugueses vêm de vitória sobre a Islândia, por 2 a 0, em jogo da última rodada das Eliminatórias da Eurocopa. Já o combinado sueco derrotou por 2 a 1 a Estônia, em amistoso realizado em janeiro. Curiosamente as seleções se enfrentaram na última rodada da classificatória para a Euro, mas ambas ficaram pelo caminho. Encabeçada pelo astro Cristiano Ronaldo, a lista de convocados do técnico espanhol Roberto Martínez conta com uma série de craques que fazem sucesso no futebol europeu, como Ruben Dias e Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Barcelona), Gonçalo Ramos (PSG) e Rafael Leão (Milan).

Pelo lado da Suécia, os holofotes estão em um jogador conhecido pelo adversário. Trata-se do centroavante Viktor Gyokeres, dono da camisa 9 do Sporting e o artilheiro isolado do Campeonato Português, com 22 gols em 25 jogos. Segundo a imprensa europeia, PSG, Arsenal e Bayern de Munique estariam interessados em contar com o jogador na próxima temporada.

Portugal e Suécia se enfrentam em amistoso internacional. Foto: Arte/Estadão

PORTUGAL X SUÉCIA: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO

DATA : 21/03 (quinta-feira).

: 21/03 (quinta-feira). HORÁRIO : 16h45 (horário de Brasília).

: 16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Portugal.

ONDE ASSISTIR PORTUGAL X SUÉCIA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE PORTUGAL

PORTUGAL: Diogo Costa; João Mário, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Toti Gomes; João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Matheus Nunes; Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÉCIA

SUÉCIA: Robin Olsen; Emil Holm, Victor Lindelöf, Hjamar Ekdal e Gabriel Gudmundsson; Jens Cajuste; Anthony Elanga, Emil Forsberg e Jesper Karlstrom; Viktor Gyokeres e Alexander Isak. Técnico: Jon Dahl Tomasson.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PORTUGAL E SUÉCIA