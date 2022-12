Portugal x Suíça: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é o mata-mata! Na tarde desta terça-feira (6), a Copa do Mundo do Catar encerra sua fase de oitavas de final. Às 16h, Portugal e Suíça se enfrentam no Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazéTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

O último confronto das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar coloca frente a frente Portugal e Suíça. Depois de duas vitórias e uma derrota na primeira fase, os portugueses chegam para as oitavas de final como favoritos.

Com uma força coletiva ofensiva presente em todas as partidas da equipe, contando com gols de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leão e João Félix até o momento, Portugal espera vencer e seguir para as quartas de final mais uma vez.

Do outro lado, a Suíça busca acabar com a instabilidade na Copa do Mundo do Catar. Depois de ter dificuldade para criar nas duas primeiras partidas, a seleção desencantou na terceira partida e busca se colocar entre os oito melhores do mundial de 2022 nesta terça-feira.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Portugal e Suíça acontecerá nesta terça-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazéTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

PORTUGAL X SUÍÇA

PORTUGAL - Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Willian Carvalho, Rubén Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

SUÍÇA - Yann Sommer; Widmer, Akanji, Schar e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

QUEM APITA?

Árbitro: César Arturo Ramos (México)

Assistente 1: Alberto Morin (México)

Assistente 2: Miguel Hernandez (México)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

VAR: Drew Fischer (Canada)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, Portugal teve um início avassalador. A equipe começou vencendo Gana, por 3 a 2, e na sequência venceu o Uruguai, por 2 a 0. Na última rodada, já classificado para as oitavas de final, os portugueses foram derrotados pela Coreia do Sul.

Já a Suíça teve altos e baixos. Na primeira rodada, a seleção venceu Camarões, por 1 a 0. Na partida seguinte, a equipe foi superada pelo Brasil, por 1 a 0. Na última rodada, em um duelo direto pela vaga nas oitavas de final, o time venceu a Sérvia, por 3 a 2.