Portugal x Uruguai: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora do segundo jogo! Na tarde desta segunda-feira (28), Portugal volta a campo para a segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Às 16h, a seleção terá o Uruguai pela frente, no estádio Lusail, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de vencer na estreia, Portugal busca a classificação de forma antecipada para as oitavas de final nesta segunda-feira. Depois de conseguir um bom segundo tempo no primeiro jogo e vencer com gols de Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão, os portugueses encaram problemas para a segunda rodada.

Danilo está fora de todo o restante da primeira fase e Otávio treinou separado do restante do grupo por conta de dores musculares e é dúvida para a partida. Por outro lado, o veterano Pepe tem condições de jogo e poderá atuar. Por conta disso, mesmo sem confirmar oficialmente, a seleção deve ter três alterações em relação a equipe da estreia.

O Uruguai entra em campo um pouco pressionado. Depois do empate na rodada de abertura, a equipe sul-americana precisa de pontos para seguir com chances reais de avançar para as oitavas de final.

O técnico Diego Alonso segue fazendo mistério sobre a escalação da equipe para a partida. Arrascaeta, destaque do Flamengo, ainda é dúvida por conta de uma pubalgia.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Portugal e Uruguai acontecerá nesta segunda-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Lusail.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

PORTUGAL X URUGUAI

Portugal - Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Felix. Técnico: Fernando Santos

Rochet, Cáceres, Godín, Giménez e Olivera; Vecino, Bentancur, Valverde; Pellistri, Suárez e Darwin Núnez. Técnico: Diego Alonso

QUEM APITA?

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistente 1: Mohammadreza Mansouri (Irã)

Assistente 2: Mohammadreza Abolfazli (Irã)

Quarto árbitro: Abdulla Al-Marri (Qatar)

VAR: Abdulrahman Al Jassim (Catar)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, Portugal conseguiu vencer Gana por 3 a 2.

O Uruguai encontrou dificuldade e acabou empatando em 0 a 0 com a Coreia do Sul na primeira rodada.