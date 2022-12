Portuguesa anuncia contratações do experiente lateral-direito Pará e do jovem atacante Richard

A Portuguesa quer fazer bonito em seu retorno à elite estadual e vem reforçando o seu elenco para o Paulistão com uma mescla de jogadores experientes com jovens talentos que se destacaram em 2022. Nesta quinta-feira, o clube oficializou a chegada do experiente lateral-direito Pará, de 36 anos, e do jovem atacante Richard, de 23.

Pará disputou a Série B pelo rebaixado Brusque após ter acordo com o Cruzeiro rompido após Ronaldo Fenômeno assumir a SAF do clube. “A Portuguesa anuncia a contratação do lateral-direito Pará, de 36 anos, para a disputa do Paulistão 2023!”, anunciou o clube em suas redes sociais.

Leia também Mendoza, destaque do Ceará na temporada, é anunciado como reforço do Santos

Portuguesa retornará para a elite do futebol estadual em 2023 Foto: ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Pará tem grande experiência no futebol nacional, passando por Santos, Grêmio e Flamengo, onde conquistou muitos títulos, e chega para ser um dos comandantes da equipe em campo. O time será dirigido por Mazola Jr. no Paulistão e a estreia será no dia 14 de janeiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 20 horas, no Canindé. A equipe está no Grupo D, ao lado do campeão Palmeiras, além de São Bernardo e Santo André.

O acordo com o atacante Richard Alexandre também será até o fim do Estadual. O atacante vem do CRB, onde foi campeão alagoano e também disputou a Série B. Caso a Lusa vá bem no Estadual, os reforços podem seguir até o fim da temporada, onde mais uma vez a equipe disputará a Copa Paulista para conseguir um calendário nacional. Em 2022 caiu na semifinal diante do Marília.

BEM-VINDO, RICHARD! 👏❤️💚



A Portuguesa anuncia a contratação do atacante Richard, de 23 anos, para a disputa do Paulistão de 2023! 🏆



O atleta nesta temporada estava no CRB, onde foi campeão alagoano e disputou a Série B do Brasileirão! ⚽️#SomosLusa pic.twitter.com/7OBRB9VjUL — Portuguesa ❤️💚 (@Lusa_Oficial) December 8, 2022

Antes da dupla, o clube já havia anunciado o também experiente zagueiro Victor Ramos, o meia Lucas Nathan, os atacantes João Victor e Gustavo Ramos, o volante Madison e os laterais-esquerdos Thallyson e Fabiano Silva.