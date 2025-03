Portuguesa convoca nova assembleia para chancelar ata da SAF após entrave e ameaça de investidores

A demora em oficializar a SAF da Portuguesa se dá por ressalvas apontadas pelo COF nas quais se apegou o presidente da assembleia, Marcos Lico, que alegava que o resultado só seria homologado se as ressalvas levantadas pelo COF fossem aceitas pelos investidores, que, porém, defenderam que essas recomendações foram contempladas no contrato assinado entre as partes.

A pressão fez Lico mudar de ideia, e ele decidiu retificar a ata da assembleia na última segunda-feira. Só que o cartório não reconheceu a ata retificada e sugeriu a realização de uma nova assembleia. A Portuguesa chegou a ir à Justiça e os investidores enviaram uma notificação alertando para um possível fim da parceria.