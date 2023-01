Portuguesa faz 3 a 0 no Bragantino e comemora a primeira vitória em sua volta ao Paulistão

A Portuguesa conquistou neste sábado a primeira vitória em seu retorno ao Paulistão, após oito anos de ausência, ao bater o Red Bull Bragantino por 3 a 0, com dois gols gols de Bruno Leonardo e um de Paraizo. A vitória deixou a Lusa com quatro pontos no Grupo D, integrado também por São Bernardo, Palmeiras e Santo André. O time de Bragança Paulista, por sua vez, sofreu a primeira derrota e fica com quatro pontos dentro do Grupo A, formado por Botafogo, Santos e Inter de Limeira.

O jogo mal começou e a Portuguesa saiu na frente graças a um frango do goleiro Cleiton. Após levantamento na área, o zagueiro Bruno Leonardo cabeceou em direção ao gol. Cleiton se agachou, mas a bola quicou, tocou no seu ombro e de lado seguiu até as redes, aos 53 segundos.

Pará foi eleito o craque do jogo em Portuguesa x Bragantino. Foto: Divulgação/Portuguesa

O gol deu tranquilidade ao time da casa, que recuou e soube se defender bem, não dando chances de finalização ao Bragantino. A única chance real do visitante aconteceu aos 35 minutos, quando Artur, dentro da área, tirou dois jogadores com um drible de corpo e ficou sozinho para finalizar na marca do pênalti. O lance que poderia originar o gol de empate virou uma decepção, porque o atacante bateu muito embaixo da bola e ela subiu.

Coube à Portuguesa mostrar sua eficiência ao aumentar o placar aos 40 minutos. Hurtado tentou aliviar a bola com o pé esquerdo, mas acabou fazendo um lançamento para o esperto Paraizo. Ele protegeu a bola, invadiu a are e bateu cruzado: 2 a 0.

No segundo tempo, o Bragantino voltou mais adiantado e a Portuguesa manteve sua postura de explorar os contra-ataques. Desta forma, a Lusa quase ampliou aos 18 minutos. Após cruzamento do lado direito, a bola sobrou do outro lado para Gustavo Bochecha que, sozinho, chutou para a defesa de Cleiton com o pé esquerdo. Dois minutos depois, Paraízo disparou sozinho e foi agarrado pela camisa por Natan: falta e expulsão. O visitante ficou com um jogador a menos e sem perspectiva de buscar o empate.

A situação piorou aos 30 minutos quando saiu o terceiro gol da Lusa. Pará, eleito o craque do jogo, cobrou falta do lado esquerdo, levantando a bola na área. O zagueiro Bruno Leonardo subiu mais do que todos e desviou de cabeça. O goleiro Cleiton ficou olhando a bola entrar no seu lado esquerdo. Com ampla vantagem no placar, a Portuguesa valorizou a posse de bola e esperou o tempo passar, ciente de que deixou a sua exigente torcida satisfeita.

Pela quarta rodada, a Portuguesa vai enfrentar o São Paulo, quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino vai tentar a reabilitação diante da Ferroviária, em Bragança, quarta-feira, às 19h.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 3 X 0 RED BULL BRAGANTINO

PORTUGUESA - Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson (Naldo); Tauã, Gustavo Bochecha, Madison (Diogo Marzagão) e Lucas Nathan (Pedro Bortoluzo); João Victor (Gustavo Ramos) e Paraizo (Richard). Técnico: Mazola Júnior.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado (Aderlan), Kevin Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Juninho Capixaba (Jadsom Silva) e Praxedes (Gustavinho); Artur, Alerrandro (Léo Realpe) e Sorriso (Bruninho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Bruno Leonardo, aos 53 segundos, e Paraizo, aos 40 minutos do primeiro tempo. Bruno Leonardo, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Paraizo, Gustavo Ramos e Diogo Marzagão (Portuguesa). Léo Realpe (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Natan (Red Bull Bragantino) .

RENDA - R$ 93.470,00.

PÚBLICO - 2.388 torcedores .

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).