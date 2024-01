Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O time alternativo do Flamengo tem mais um compromisso pelo Campeonato Carioca neste sábado, dia 27. Após não ir a campo no meio da semana, já que a partida da terceira rodada contra o Volta Redonda foi adiada, a equipe rubro-negra enfrenta a Portuguesa na Arena das Dunas, em Natal, às 18h10 (horário de Brasília). O mando de campo é do time rubro-verde, que aceitou vendê-lo.

O elenco principal e o técnico Tite estão nos Estados Unidos para uma série de amistosos. Por isso, no Brasil, sob o comando de Mário Jorge, garotos da base têm formado o time titular que vem jogando o Estadual. Contra a Portuguesa, conforme indicado pelo presidente Rodolfo Landim, o volante Thiago Maia deve estar em campo. O meio-campista não viajou para os EUA porque está em negociações com o Internacional e foi relacionado para a partida - Landim disse que ele jogará neste sábado. Matheuzinho, que chegou a negociar com o Corinthians, também foi relacionado, assim como Pablo, recuperado de uma tendinite.

Flamengo encara a Portuguesa neste sábado, diante da torcida potiguar nas Arenas das Dunas. Foto: Arte/Estadão

PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 27/01 (sábado).

: 27/01 (sábado). HORÁRIO : 18h10 (horário de Brasília).

: 18h10 (horário de Brasília). LOCAL: Arena das Dunas, em Natal (RN).

ONDE ASSISTIR PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO AO VIVO

BandSports (TV fechada)

Canal Goat (YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

PROTUGUESA-RJ: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo, Anderson Rosa e Nenê Bonilha; Romarinho e Patrick. Técnico: João Carlos Ângelo.

Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo, Anderson Rosa e Nenê Bonilha; Romarinho e Patrick. João Carlos Ângelo. FLAMENGO - Matheus Cunha; Santiago Ocampos, Diegão, Gabriel Noga e Zé Welinton; Thiago Maia, Rayan Lucas e Lorran; Pedro Estevam, Petterson e Werton. Técnico: Mário Jorge (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PORTUGUESA-RJ E FLAMENGO

24/01 - Portuguesa-RJ 1 X 0 Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

1 X 0 Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca 21/01 - Nova Iguaçu 1 x 1 Flamengo - Campeonato Carioca