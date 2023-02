Portuguesa x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Portuguesa viajam até Brasília para confronto pelo Campeonato Paulista. O time de Fernando Lázaro inicia a oitava rodada do torneio na liderança do Grupo C apesar da última derrota para o São Bernardo, enquanto a Lusa vem de revés para o Inter de Limeira e segue na lanterna do Grupo D com 4 pontos.

Portuguesa e Corinthians se enfrentam no Mané Garrincha pelo Campeonato Paulista. Foto: Arte/Estadão

PORTUGUESA X CORINTHIANS

DATA: 12/02/2023 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

TORNEIO: Campeonato Paulista - 8ª rodada.

ONDE ASSISTIR

Record (TV Aberta)

Première (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PORTUGUESA: Thomazella; Pará, Vitor Ramos, Bruno e Thallyson; Madison, Lucas Nathan, Tauã e Daniel Costa; Lucas Paraizo e João Victor. Técnico: Gilson Kleina.

CORINTHIANS: Rafael Ramos, Bruno Méndez, Gil (Balbuena) e Fábio Santos; Fausto Vera (Roni), Du Queiroz, Renato Augusto (Giuliano) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

QUEM APITA?

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistente 1: Daniel Luis Marques

Assistente 2: Robson Ferreira Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho

ÚLTIMOS RESULTADOS