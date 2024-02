Portuguesa x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras joga para ultrapassar o Santos e assumir a liderança geral do campeonato. Com 21 pontos, a equipe alviverde está a um ponto do rival e quer encerrar a fase de grupos com a melhor campanha. Depois da Portuguesa, os compromissos são o clássico com o São Paulo e o duelo diante do Botafogo. “É muito importante para termos nos classificado antes”, afirmou o lateral-esquerdo Piquerez. A importância de terminar a primeira fase na liderança, lembrou o jogador uruguaio, é porque o time passa a ter a vantagem de disputar a fase final em sua casa.

É grande a possibilidade de Abel Ferreira descansar seus principais jogadores. Ele deve dar chance a jovens, como Estêvão e Luís Guilherme, e atletas que têm sido poucos utilizados, caso do atacante Lázaro, um dos principais reforços do time para a temporada. Ele estreou na vitória sobre o São Bernardo, por 1 a 0. Jogou apenas nove minutos naquela partida. Depois, não saiu do banco de reservas.