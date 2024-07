Possível ida ao Corinthians deixa Carille constrangido e enrolado: ‘Estou focado no Santos’

Fábio Carille jamais escondeu seu sonho de “terminar o serviço” iniciado no Corinthians. Mas não está sabendo lidar com a pressão da negociação e, bastante enrolado e constrangido, não conseguiu explicar sobre seu futuro após a vitória do Santos, por 1 a 0, na casa do Ceará, pela Série B.

Notícias de setoristas do Corinthians garantem que o clube da capital aceitou pagar a multa rescisória para tirá-lo do Santos. O presidente Marcelo Teixeira havia dito que não o liberaria, mas em momento algum o técnico bancou a permanência no clube da Vila Belmiro.

O técnico Fábio Carille, que atualmente comanda o Santos, entrou em atrito com a diretoria do clube após ser sondado pelo Corinthians. Foto: Raul Baretta/Santos FC.

PUBLICIDADE Com uma gargalhada de nervosismo após ser questionado sobre o que faria caso o Corinthians realmente pagasse sua multa rescisória, ele tentou jogara o caso para seu empresário, Paulo Pitombeiras. “Para encerrar este assunto. Claro que sei o tamanho que está isso, procurei evitar ler, falar com pessoas, falar com meu empresário Paulo Pitombeira que está lá na Europa... Eu não tenho essa informação, então não consigo responder, então se vocês quiserem saber sobre isso, procure o Paulo, o pessoal lá (do Corinthians)”, tentou se esquivar do assunto o treinador.

“Vamos falar de Série B, do Santos, desta vitória importante, que nos leva a 25 (pontos), dormindo na liderança, com o Avaí podendo passar e com o Sport com dois jogos a menos. Vamos falar disso, mas assim, focado aqui, na preparação para esse jogo, procurei me isolar um pouco e muito feliz por esse resultado”, prosseguiu, tentando fugir do assunto.

Não conseguiu, pois novamente o Corinthians foi a pergunta. E ele também não soube explicar se teria dado o aval para Paulo Pitombeira negociar seu futuro. “Quando eu falo do Paulo Pitombeira é para que vocês busquem informações com ele. Eu estou focado no Santos e agora já inicio a preparação para o jogo com o Ituano.”

Questionado se a vitória o devolvia a felicidade e a leveza no Santos - vinha demonstrando certa irritação ao longo das últimas semanas -, o técnico voltou a tocar no nome do clube da capital e,m desta vez, mostrando incômodo com o vazamento de algumas notícias.

Publicidade

“Não são resultados que te dão alegria ou tristeza. Estou muito satisfeito com o grupo de trabalho, muito feliz... Claro que, sem contar com essa situação de Corinthians, muitas coisas aconteceram e a gente tem de melhorar para o bem do clube, blindar mais, sair menos notícias, para que a gente tenha um ambiente melhor lá dentro do clube, com sabedoria e inteligência de todos, a gente procura fazer bem feito e dar conforto melhor a nossos jogadores.”