Jogador do Mirassol fura bolha do futebol em relacionamento com Iza e bomba nas redes

O post da cantora Iza com o jogador Yuri Lima, do Mirassol, na última semana, deu o que falar nas redes sociais. Não à toa, a publicação chegou a mais de 2 milhões de curtidas nesta segunda-feira. Foi a primeira vez que a cantora postou momentos íntimos com seu namorado, fruto de uma relação que teria começado no começo deste ano. Iza chegou a acompanhar jogos do Mirassol dentro do estádio, com algumas amigas.

A repercussão das fotos do casal comprova, mais uma vez, que associar entretenimento com futebol gera reações ainda maiores e engajamentos estratosféricos, visto a quantidade de curtidas que a postagem recebeu. Na mesma esteira, as redes acompanham cada movimentação do ex-casal Piqué e Shakira.

Iza tem 17 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Yuri Lima, que é carioca e já foi jogador do Fluminense, possui ‘apenas’ 141 mil. No perfil do atleta, ele fez uma postagem ao lado da cantora há cerca de dois meses e recebeu mais likes do que a quantidade que possui de seguidores. Foram 247 mil likes.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo, esse também pode ser um momento importante para o profissional abrir novas possibilidades nos negócios.

“O que os atletas fazem fora de campo reflete diretamente na percepção do público em relação a eles. Yuri é um bom jogador, com passagens por equipes importantes como Santos e Fluminense. No momento, atua pelo Mirassol, que é um time que faz um bom trabalho no futebol do interior paulista. O fato de o atleta ter sua imagem vinculada a uma das principais cantoras do país, naturalmente faz com que ele fure sua própria bolha do futebol, abrindo possibilidades de novos negócios com marcas que, inclusive, podem não possuir posicionamentos e públicos voltados para o mercado esportivo. É um bom momento para que Yuri abrace os eventuais negócios de ocasião, levando-se em conta, claro, a seriedade e objetivos de cada projeto a ele oferecido”, explica.

O Mirassol disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista tem mais uma chance de mostrar na vitrine. Yuri continua sendo um dos principais jogadores do time. Iza vai poder continuar apoiando o namorado em partidas em casa. Na temporada passada, o Mirassol fez uma excelente temporada na Série C e festejou o acesso de divisão. Neste ano, seu primeiro objetivo é permanecer sem sustos na Segundona.