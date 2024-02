O que o Brasil precisa para se classificar para a Olimpíada no futebol masculino?

Resta apenas uma rodada no Pré-Olímpico para a definição dos dois países que representarão a América do Sul no torneio de futebol masculino dos Jogos de Paris. A seleção brasileira mede forças com a Argentina no domingo, às 17h30, em Caracas na última oportunidade para carimbar o passaporte.

No quadrangular final, a liderança após duas rodadas é do Paraguai, que tem quatro pontos. Em segundo aparece o Brasil, com três. A Argentina tem dois pontos, enquanto a anfitriã Venezuela soma apenas um. Na rodada final, no domingo, o Brasil pega a Argentina mais cedo, enquanto paraguaios e venezuelanos se enfrentam às 20h30.

Seleção brasileira joga suas últimas esperanças no domingo, em Caracas. Foto: Joilson Marconne/CBF

Para o Brasil se classificar para os Jogos de Paris basta uma vitória simples sobre os rivais argentinos. Com isso, a seleção chegaria a seis pontos e não dependeria do resultado do jogo entre Paraguai e Venezuela.

Tríplice empate

No caso de a seleção brasileira ficar no empate com a Argentina, os comandados de Ramon Menezes terão de torcer por uma igualdade entre Paraguai e Venezuela ou uma vitória dos paraguaios para não depender dos critérios de desempate. Se o Brasil empatar e a Venezuela ganhar seu jogo, haverá um tríplice empate na liderança com o Paraguai. Todos com quatro pontos. O primeiro critério de desempate é o confronto direto entre as três equipes empatadas, somando pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos envolvendo essas seleções no quadrangular final.

Desse modo, serão levados em consideração os resultados: Brasil 0 x 1 Paraguai e Brasil 2 x 1 Venezuela, além do jogo de domingo. Como até aqui a seleção brasileira tem saldo de gols zerado, seria importante, em caso de vitória venezuelana, que fosse conquistado um resultado com dois ou mais gols de diferença.

Já uma vitória da Argentina aniquila qualquer chance de classificação do Brasil para defender o bicampeonato olímpico em Paris.