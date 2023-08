CBF divulga preço dos ingressos para estreia de Diniz na seleção; mais barato custa R$ 200

O torcedor que quiser ver a seleção brasileira no dia 8 de setembro, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), terá de preparar o bolso e abrir a carteira. A partida de estreia de Fernando Diniz no comando da principal equipe nacional será contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O ingresso mais barato será de R$ 200.

A CBF anunciou que a venda para os ingressos se iniciará nesta segunda-feira, às 15 horas (horário de Brasília). A aquisição será feita através do site oficial da entidade. A Arquibancada lado A é o setor mais barato, com entradas a R$ 200 inteira e R$ 100 a meia. O torcedor que optar por ostentar mais pode desembolsar até R$ 1.600 pelo camarote mais caro.

A partida em Belém marca o retorno da seleção brasileira ao Mangueirão. A última vez que esteve na arena foi em 2011, quando venceu a Argentina por 2 a 0 pela Supercopa das Américas. Desde então, o local passou por reformas e ampliou sua capacidade para 50 mil torcedores, além de ter mudanças no gramado no padrão Fifa, aperfeiçoou protocolos de segurança e investiu na infraestrutura ao redor, com bares e restaurantes. O estacionamento agora comporta 9 mil veículos. A Conmebol fez inspeções e validou o palco da partida.

Diniz estreia na seleção dia 8 de setembro, no Mangueirão Foto: Thais Magalhães/CBF

Este será o primeiro compromisso de Fernando Diniz à frente da seleção nacional, pensando na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Entretanto, o ciclo do técnico do Fluminense tem prazo de validade e ele não deverá estar no Mundial, visto que que a CBF garante ter acordo com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid e que deve cumprir seu contrato com os espanhóis até o fim: junho de 2024.

Diniz convocou, na última sexta-feira, sua primeira lista de relacionados para os jogos com a Bolívia e o Peru. E polêmica não faltou. Lucas Paquetá foi cortado de última hora e Raphael Veiga, do Palmeiras, foi chamado para seu lugar. Antony, acusado de violência doméstica por ex-namorada, e Neymar, lesionado e recém contratado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, também foram lembrados pelo treinador.