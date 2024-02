Final da Libertadores 2024 será em Buenos Aires; Conmebol anuncia recorde de premiação

Nesta terça-feira, dia 13, a Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que Buenos Aires será a sede da final da Copa Libertadores em 2024. É a primeira vez que a capital da Argentina recebera o evento desde que a decisão passou a ser disputada em jogo único. Ainda não foi divulgado qual estádio será escolhido. O Monumental de Núñez passou por uma reforma e agora tem capacidade para 85 mil pessoas.

PUBLICIDADE A última vez que Buenos Aires abrigou uma final de Libertadores foi em 2018. No primeiro duelo, em La Bombonera, Boca Juniors e River Plate empataram por 2 a 2. O segundo jogo, anteriormente previsto para o Monumental de Núñez, acabou sendo disputado em Madri, na Espanha, no Santiago Bernabéu, com vitória do River por 3 a 1. Isso aconteceu porque torcedores dos rivais portenhos se enfrentaram nas ruas da cidade. A Conmebol também revelou um aumento nos valores das premiações de suas competições nesta temporada, com uma uma injeção de R$ 1,5 bilhão em bônus nos torneios, estabelecendo assim um novo recorde histórico. No ano passado foi distribuído R$ 1,4 bilhão.

Leia também Conmebol libera estádio com altitude de 4 mil metros para Libertadores; entenda impacto nos atletas

Desde 2016, quando o presidente Alejandro Domínguez assumiu o cargo, o valor das premiações aos clubes aumentou quatro vezes. Para 2024, está prevista a distribuição de cerca de US$ 312 milhões (R$ 1,54 bilhão, aproximadamente) em todas as competições organizadas pela Conmebol. Para efeitos de comparação, em 2015 foram distribuídos US$ 71,2 milhões (cerca de R$ 352 milhões).

Embora o montante total tenha sido divulgado, a Conmebol ainda não detalhou como será a distribuição das cotas por competição, seja no futebol feminino ou masculino, Libertadores ou Copa Sul-Americana. No entanto, em 2023, um novo incentivo foi adicionado à Libertadores, com a entidade pagando US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) para cada vitória na fase de grupos.

Em 2023, o Fluminense faturou cerca de US$ 27,15 milhões (cerca de 136 milhões de reais) ao longo da Libertadores. Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O impacto dessas premiações é evidente nas campanhas dos times vencedores. No ano passado, o Fluminense sagrou-se campeão da Libertadores, superando equipes como o Internacional nas semifinais e o Boca Juniors na grande final. O clube carioca, juntamente com Palmeiras e Internacional, arrecadou expressivas quantias ao longo da disputa, com o Flu acumulando cerca de US$ 27,15 milhões (aproximadamente R$ 136 milhões) em premiações desde o início de sua vitoriosa campanha.

Para a edição de 2024 da Libertadores, o Brasil conta com uma forte representação, com tradicionais times como Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino na disputa. Com os valores de premiação em alta, a competição promete ser ainda mais acirrada e emocionante para os rivais brasileiros e para todos os fãs de futebol sul-americano.