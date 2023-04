Times da Premier League chegam a acordo e não terão mais patrocínio master de casas de apostas

Os sites de apostas dominam as camisas do futebol brasileiro, com 39 dos 40 clubes das duas principais divisões nacionais estampando suas marcas — o Cuiabá ainda busca acordo. Já a Inglaterra caminha para o lado contrário e nesta quinta-feira a Premier League anunciou acordo com os clubes para que não haja mais patrocínio master na elite do país.

Das 20 equipes que estão na disputa do Inglês, 18 votaram a favor para o término destes patrocínios. Houve duas abstenções. O acordo começará a vigorar para valer na temporada 2026/27, quando nenhuma equipe poderá mais estampar um site de apostas na parte frontal de seu uniforme.

“Os clubes da Premier League concordaram coletivamente em retirar o patrocínio de jogos de azar da frente das camisetas dos clubes, tornando-se a primeira liga esportiva do Reino Unido a tomar tal medida voluntariamente para reduzir a publicidade de jogos de azar”, anunciou a entidade que comanda o Campeonato Inglês.

Wolverhampton é um dos oito clubes da Premier League com patrocínios de casa de apostas. Foto: Paul Childs/Action Images via Reuters

“O anúncio segue uma ampla consulta envolvendo a Liga, seus clubes e o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte como parte da revisão contínua do governo da atual legislação de jogos de azar. A Premier League também está trabalhando com outros esportes no desenvolvimento de um novo código para patrocínio de jogo responsável.”

Das atuais 20 equipes que disputam a elite inglesa, oito são patrocinadas por casas de apostas: Newcastle, Fulham, West Ham, Bournemouth, Brentford, Southampton e Everton. “Para ajudar os clubes na transição do patrocínio de jogos de azar, o acordo coletivo começará no final da temporada 2025/26.”

Ou seja, todos poderão cumprir com os acordos vigentes sem a necessidade de rompimento sob o pagamento de multa. As casas de apostas poderão seguir em placas de publicidades e nas mangas dos uniformes dos times.