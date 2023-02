Puskas: Richarlison tenta vencer prêmio que já foi de Neymar e Wendell Lira; veja finalistas

De protagonista em várias premiações da Fifa, o futebol brasileiro concorre em apenas uma categoria nesta edição do The Best. Coube ao atacante brasileiro Richarlison, do Tottenham, ser o representante do País – ele concorre ao Prêmio Puskas, com o seu gol pela seleção brasileira marcado após assistência de Vinícius Júnior no jogo contra a Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar.

No dia do jogo, Richarlison celebrou. “Foi um gol muito bonito. Fiz um assim pelo Fluminense e um parecido quando estava no Everton. Tive a possibilidade de virar de voleio e acho que foi um dos gols mais bonitos da minha carreira, até porque foi em uma partida de Copa”, afirmou.

Gol de Richarlison contra a Sérvia garantiu o brasileiro na disputa ao Prêmio Puskas Foto: Peter Cziborra/Reuters

Richarlison concorre com Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, pelo seu gol contra o Paok, da Grécia, nas quartas de final da Conference League e com o amputado Marcin Oleksy, que marcou um lindo gol no Campeonato Polonês de amputados, na partida entre o seu time, Warta Poznan, e Stal Rzeszow.

PUSKAS DO BRASIL

Dois jogadores brasileiros já foram coroados com o Prêmio Puskas. Em 2011, Neymar faturou o título por um gol antológico marcado pelo Santos contra o Flamengo, na Vila Belmiro.

Em 2015, foi a vez de Wendell Lira ser coroado com o prêmio. Pelo Campeonato Goiâno daquele ano, ele deu um lindo voleio na partida de seu time, o Goianésia, contra o Atlético-GO.

Continua após a publicidade

PRÊMIO PUSKAS 2023: VEJA OS GOLS INDICADOS