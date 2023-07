Preparador físico do Universitario é detido suspeito de racismo na Neo Química Arena

Mais um caso de racismo foi registrado em uma competição sul-americana de futebol. Desta vez na Neo Química Arena, após a vitória Corinthians ria do sobre o Universitario, nesta terça-feira. O preparador físico do time peruano, Sebastian Avellino Vargas, foi detido acusado de se dirigir a alguns torcedores corintianos imitando macaco e de fazer gestos racistas, após a partida.

Acompanhando por outros profissionais da equipe peruana, Sebastian foi levado até a delegacia do estádio para prestar depoimento, juntamente com alguns torcedores do Corinthians, que afirmaram ter presenciado os atos de racismo. O Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Felipe Augusto e agora vai para Lima, capital do Peru, em busca de um empate para disputar as oitavas de final da Copa sul-americana.

O episódio teria acontecido na parte final do segundo tempo de partida, quando a equipe do Peru estava aquecendo na beira do gramado. Sebastian Avelino teria se virado para um torcedor do Corinthians, que estava nas arquibancadas, e feito um gesto imitando um macaco e falado a palavra “mono”, que é macaco em espanhol.

Jorge Fossati, técnico do Universitário, saiu em defesa de seu preparador físico no caso de racismo na Neo Química Arena Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

“É a única coisa que posso te garantir: é um cara respeitoso para caramba. Vamos ver. Disseram que eles têm as câmeras, então vamos ver. É o que eu digo na hora dos jogos. Desde que tem câmera, acabaram as discussões. Se a câmera mostrar que ele errou, infelizmente vai ter que pagar. Espero que não seja nada porque também não é um delinquente. Se não errou, bom, estará daqui a pouco com a gente”, comentou Fossati em coletiva na Neo Química Arena.

O time volta a campo no sábado pela Copa do Brasil diante do América-MG, com a missão de reverter a derrota sofrida em Belo Horizonte no jogo de ida, por 1 a 0, para alcançar a semifinal da competição nacional.