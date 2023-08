Preparador físico do Universitario é suspenso por 10 jogos pela Conmebol por racismo

A Conmebol suspendeu Sebastian Avellino Vargas, preparador físico do Universitario, do Peru, por dez jogos por causa dos gestos racistas na Neo Química Arena na partida contra o Corinthians, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A punição é válida somente em partidas de competições organizadas pela entidade que comanda o futebol sul-americano.

A decisão, publicada nesta quinta-feira, foi tomada com base no artigo 15.1 do código disciplinar da Conmebol, que diz que “qualquer jogador ou oficial que insultar ou atentar contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivos a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por pelo menos dez (10) partidas ou por um período mínimo de quatro (4) meses”.

Sebastián Avellino foi preso após a partida e liberado após alguns dias no Brasil Foto: Reprodução vídeo internet

A pena aplicada ao preparador físico do Universitario é a menor possível de acordo com o código disciplinar da entidade. Isso se deve ao fato de Sebastián Avellino ser primário na infração. Em caso de reincidência, Avellino pode ser suspenso por até cinco anos e receber outras sanções de acordo com o regimento da Conmebol.

Além da punição da entidade máxima do futebol sul-americano, Sebastian Avellino responde por dois crimes na justiça brasileira. O profissional do time peruano nos processos em que é acusado de incitar e praticar discriminação ou preconceito contra cor, raça ou etnia e também o de promover tumulto e incitar a violência.

Conmebol assina aliança contra o racismo

Também nesta quinta-feira, a Conmebol anunciou que assinou uma aliança para o combate ao racismo em suas competições. Depois de diversos episódios de discriminação em jogos dos torneios que organiza, a entidade firmou acordo com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

“A Conmebol tem trabalhado para consolidar espaços livres de qualquer tipo de violência, minimizar qualquer expressão de racismo e discriminação no futebol da América do Sul e defender os valores positivos que são a base deste esporte. Essa aliança, sem dúvida, nos dará mais e melhores ferramentas para continuar avançando esses objetivos e levantando nossa voz, conscientizando e focando corretamente nossas iniciativas para enfrentar esse desafio”, disse Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol.

“Estamos muito satisfeitos em iniciar essa parceria e unir forças para gerar maior inclusão social e eliminar a violência e a discriminação racial do esporte. Estamos otimistas de que os resultados serão alcançados, com ações importantes e contínuas”, afirmou Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

Entenda o caso

Avellino foi flagrado fazendo gestos racistas para a torcida do Corinthians no jogo de ida entre o time paulista e o Universitário pelos playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana. Após a partida, o preparador físico passou por audiência de custódia no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães e foi preso.

Em 20 de julho, nove dias após ser preso na Neo Química Arena, o TJ-SP acatou a denúncia do Ministério Público e tornou Sebastian réu, mas o juiz decidiu que ele vai responder ao processo em liberdade. O profissional está no Peru, onde continua trabalhando no Universitario.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ofereceu duas denúncias à Justiça contra o profissional: por racismo, com punição prevista de até cinco anos, e de promover tumulto e desordem em eventos esportivo, que pode acarretar em até dois anos de detenção, segundo a Lei Geral do Esporte.