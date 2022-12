‘Presente de Natal’, Matheus Cunha é anunciado no Wolverhampton, da Inglaterra

O Wolverhampton, da Inglaterra, presentou seus torcedores neste Natal com a contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha. Ele é o primeiro reforço do técnico espanhol Julen Lopetegui, que chegou ao clube no início de novembro e tenta evitar o rebaixamento do time no Campeonato Inglês. Os “Lobos” estão atualmente na lanterna da competição.

“Eu (Matheus Cunha) conheço o Julen porque jogamos um contra o outro três ou quatro vezes, e ele é um grande treinador, tem uma grande mentalidade”, disse o atleta ao site do Wolverhampton.

O atacante de 23 anos fechou por empréstimo que se tornará automaticamente um acordo permanente até 2027, caso certas cláusulas sejam acionadas.

We've found one more gift under the tree.



🇧🇷🎁 pic.twitter.com/uVNEsBDUfC — Wolves (@Wolves) December 25, 2022

Cunha vivia uma temporada em baixa no Atlético de Madrid. Sob comando de Diego Simeone, entrou em campo 17 vezes, sendo apenas duas como titular e não balançou a rede. O jovem buscava novos ares para 2023.

Lopetegui elogiou o novo reforço antes mesmo da oficialização da contratação. ”Tenho certeza que o Cunha pode se sair muito bem no presente e no futuro do Wolverhampton. Ele é perfeito para o Campeonato Inglês”, disse o treinador na segunda-feira. “Acho que ele tem perfil para jogar aqui por muitos anos e desenvolver suas habilidades.”

Após ser campeão olímpico no ano passado, Matheus Cunha ganhou oportunidades na seleção brasileira com Tite em 2022, mas não se firmou nos últimos meses e ficou fora da convocação para a Copa do Mundo do Catar. Foram oito jogos no ciclo para o Mundial de 2022 e nenhum gol marcado.