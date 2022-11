‘Presente para Cristiano Ronaldo’, diz técnico de Gana sobre marcação de pênalti a favor de Portugal

Publicidade

O técnico de Gana, Otto Addo, não aceitou a marcação do pênalti a favor de Portugal em que Cristiano Ronaldo aproveitou para abrir o placar na vitória lusa por 3 a 2, pelo Grupo H da Copa do Mundo. Addo criticou a decisão do árbitro norte-americano Ismail Elfath, que viu falta no craque português em uma disputa de bola dentro da área. Os portugueses tiveram atuação discreta em campo até o gol marcado.

“A ação (na área) foi um corpo a corpo entre os jogadores. Não sei se o árbitro e o VAR prestaram atenção. Se observamos as imagens do lance, é incrível. Inclusive, foi falta a nosso favor”, disse o técnico, que tratou a jogada como um “presente” da arbitragem para Cristiano Ronaldo, que entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em cinco Copas diferentes. “Foi um verdadeiro presente. Um presente especial do árbitro.”

Cristiano Ronaldo cobrou pênalti com precisão e marcou para Portugal sobre Gana na Copa do Mundo.

Gana vendeu caro a derrota para Portugal. Organizada defensivamente, a seleção africana segurava o 0 a 0 no placar até a marcação do pênalti. Quando sofreu o gol, precisou sair para o ataque e conseguiu o empate, mas abriu espaços em seu campo e sofreu dois gols. No fim, Gana marcou um segundo gol e quase chegou ao empate, mas parou na defesa portuguesa.

O treinador ganês disse que seus jogadores estavam muito decepcionados com a derrota, mas foram valentes na partida. “Não tivemos muita sorte. Com um pouco de sorte, poderíamos ter marcado um ponto, mas o árbitro também não nos ajudou”.

Pelo Grupo H da Copa, Gana agora enfrenta a Coreia do Sul, que empatou em 0 a 0 com o Uruguai. A partida está marcada para segunda-feira, às 10h (de Brasília);