Presidente da Caixa visita Corinthians e alinha acordo com cartola para quitação de dívida da arena

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, esteve neste domingo na Neo Química Arena, em Itaquera, onde se encontrou com o mandatário do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e o ex-presidente Andrés Sanchez, seu padrinho político no clube. O encontrou alinhou a quitação da dívida de R$ 600 milhões do Corinthians com o banco.

“O Sport Club Corinthians Paulista recebeu neste domingo o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que nos honrou com uma visita à Neo Química Arena. Com a proposta para a quitação da dívida com a Caixa equacionada e em trâmites nos devidos órgãos de controle, a visita institucional serviu para o presidente conhecer in loco nossa casa, reforçando a parceria entre as partes. O Corinthians agradece a visita e a confiança”, disse o clube em nota.

Na última sexta-feira, Duílio e Andrés Sanchez estiveram em Brasília e apresentaram a proposta oficial para a liquidação da dívida, que teria sido aceita pelo presidente da Caixa. O débito é em cima do contrato de financiamento para a construção da Neo Química Arena, em Itaquera. O estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, os cartolas deram de presente ao presidente Lula uma camisa do goleiro Cássio autografada.

Apenas em 2023, foram desembolsados ao banco uma quantia próxima de R$ 100 milhões referentes a juros da dívida. O Corinthians ainda arcaria com os juros para amortização do valor em 2024. Clube e Caixa haviam feito um novo parcelamento, em julho de 2022, com a dívida subindo de R$ 400 milhões para R$ 611 milhões. Seria em torno de R$ 33 milhões por ano em prestações até 2041.

Presidente da Caixa discutiu sobre a quitação de dívida com Duílio e Andrés Sanchez. Foto: Carla Carniel / Reuters

Enquanto busca uma solução financeira para seu estádio em Itaquera, o Corinthians foca também no seu time dentro de campo. A equipe de Mano Menezes volta a campo diante do Bahia, nesta sexta-feira, às 21h, na Neo Química Arena. O clube alvinegro é o 11º colocado, com 44 pontos. Se vencer, se livra do risco de rebaixamento.