Presidente da CBF reúne clubes, busca pacificação e fala em fortalecer o futebol brasileiro

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, usou o tom da conciliação ao reunir os clubes das Séries A e B do futebol brasileiro para cuidar da pacificação do ambiente político em reunião nesta terça-feira, na sede da entidade, no Rio.

O encontro teve a duração de duas horas. Em meio a algumas cobranças, porém, o tom das conversas foi de alinhamento de posições a fim de buscar um entendimento após a crise política que culminou com o afastamento do presidente e depois com a sua volta ao posto de mandatário.

“Foi uma reunião altamente positiva. Falamos do futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições ouvindo mais os clubes. Ouvimos todos de forma independente para que possamos colocar todas as sugestões propostas nas reuniões dos Conselhos Técnicos”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

O dirigente classificou o encontro como produtivo e disse que clubes e CBF acabam saindo fortalecidos desta situação. “A nossa pretensão é construir um futebol brasileiro cada vez mais forte e com a participação direta dos clubes”, afirmou o dirigente.

Dirigentes dos principais clube do País se reuniram com Ednaldo Rodrigues na CBF Foto: Leandro Lopes/CBF

Alguns dos principais clubes do País foram representados por seus presidentes. Marcelo Teixeira, de volta à presidência do Santos, disse que o clube “está ao lado da CBF” e dará “total apoio” ao que chamou de “reestruturação do futebol brasileiro”. “Estou torcendo bastante para que os novos projetos que estão em vigência na CBF consigam estar em prática”, ressaltou.

Foi discutida, mais uma vez, a criação de uma liga única que reúna 40 clubes das duas divisões do futebol nacional. Os dirigentes saíram otimistas do encontro, embora, efetivamente, não tenha havido nenhum avanço em relação à formação da competição. “As coisas vão andar para num futuro breve a gente ter a liga. Quem sabe em breve no futebol brasileiro”, especulou o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho.

Continua após a publicidade

“Espero que a gente tenha mais vezes, além dos arbitrais, reuniões como essa. Acho que a gente tem que colocar a casa em ordem, o futebol brasileiro precisa de estabilidade”, desejou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Augusto Melo, recém-empossado como presidente do Corinthians, foi uma das novas figuras presentes no encontro na sede da CBF. “Acho que essa reunião é muito produtiva para nós, presidentes, para que possamos opinar e para que a gente possa, a cada ano, melhorar ainda mais o calendário brasileiro”, salientou o mandatário corintiano.

A crise na CBF teve como clímax a visita de executivos da Fifa na última segunda-feira por causa da saída e do retorno de Ednaldo à presidência da entidade que comanda o futebol brasileiro.

Emílio Garcia, diretor de assuntos jurídicos da Fifa, exaltou a postura de Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal, de devolver Ednaldo Rodrigues à frente da entidade. “A presença da Fifa aqui foi para garantir a independência da CBF e o cumprimento dos estatutos da Fifa e da Conmebol. Ficamos aliviados com a decisão do STF (Superior Tribunal Federal) e ficamos contentes que voltamos à situação original”, disse Garcia.