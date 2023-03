Presidente da CBF vai à Europa em abril em busca de novo técnico da seleção

RIO DE JANEIRO - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pretende avançar nas negociações em torno do futuro técnico da seleção brasileira no início do próximo mês. O cartola irá para a Europa na primeira semana de abril para acompanhar a Finalíssima Feminina, jogo que colocará frente a frente Brasil e Inglaterra, em Wembley, no dia 6. E Ednaldo irá aproveitar o período para formalizar o interesse por um treinador daquele continente.

Ainda que em momento algum ele tenha verbalizado o nome do técnico que está à procura, sabe-se que o foco principal é no italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Até o momento, nenhuma proposta foi apresentada porque Ednaldo quer antes se encontrar com dirigentes do Real.

Carlo Ancelotti, que tem boa relação com os brasileiros do Real Madrid, é o principal alvo da CBF para o comando da seleção. Foto: Isabel Infantes/Reuters

O encontro poderá acontecer às vésperas da finalíssima, jogo que reunirá as seleções campeãs da Copa América e da Eurocopa femininas. Ednaldo tem viagem marcada para a Europa no dia 3, e o jogo em Londres está marcado para o dia 6.

Neste sábado, indagado se irá aproveitar a viagem para tentar fechar acordo com o futuro treinador da seleção brasileira, Ednaldo sorriu. “Aí, realmente, vou dar uma trabalhada”, comentou, após participar de um seminário de gestão esportiva organizado pela FGV, no Rio.

Nas próximas semanas, o cartola terá extensa agenda no exterior. Ele embarca neste final de semana para Ruanda para participar de reuniões da Conmebol e do Congresso da Fifa. No país, africano, ele também irá formalizar a candidatura do Brasil para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

De lá, Ednaldo viajará ao Marrocos para acompanhar o amistoso do Brasil com os donos da casa, marcado para o dia 25. Antes de viajar à Europa, o dirigente voltará ao País e irá para Assunção, no Paraguai, participar do Congresso da Conmebol, marcado para o dia 31.